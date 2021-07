El Departament de Salut ha alertat que tot i la baixada de casos, la situació assistencial és "crítica" i no es preveu un alentiment a les UCI fins "ben entrat" l'agost. El director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, ha explicat que la baixada de casos es nota especialment entre els 15 o els 29 i entre els 30 i els 49 anys, on es van donar els creixements més exponencials en aquesta cinquena onada. En canvi, encara hi ha tendència ascendent a partir de 70 anys.

Tot i aquesta baixa de nous contagis, el director ha alertat que les xifres continuen sent molt altes i no preveuen que les hospitalitzacions comencin a alentir-se fins finals d'aquesta setmana o ja durant la setmana vinent.

La baixada en la incidència dels casos s'ha notat especialment en les franges més joves, mentre que a partir dels 50 hi ha una estabilització. En concret, disminueixen els contagis en la franja de 50 a 69 anys però continuen pujant, tot i que lleugerament, a partir dels 70. En línies generals, els casos s'han reduït un 13,5% si es té en compte la mitjana diària de contagis. En quest sentit, la incidència acumulada a set dies representa el 45% dels contagis de la incidència a 14 dies, dada que també confirmaria la tendència a la baixa. Tot i això, el nombre de contagis continua sent molt alt, al voltant d'uns 41.000.

En canvi, Llebaria ha reconegut que les notícies són "pitjors" pel que fa a les xifres assistencials. L'activitat als CAP i CUAP ha baixat lleugerament, passant dels 50.000 als 31.000 casos en l'atenció primària i a uns 10.000 als CUAP. La positivitat es del 47% a la primària i del 56% als CUAP. Pel que fa a les urgències hospitalàries, el 63,5% de les persones testades donen positiu.

Segons les dades facilitades per Salut durant la roda de premsa, hi ha un total de 2.217 pacients amb covid ingressats a planta i 130 amb sospites pendents de confirmació. Així, el 23% de l'ocupació dels llits convencionals són activitat covid.

El percentatge arriba fins al 57,4% en el cas del llits d'UCI, on hi ha uns 512 ingressats. A més, hi ha 380 crítics per altres patologies que no són covid. En les darreres 24 hores, Salut ha assegurat que s'han produït 43 ingressos. Llaberia ha afirmat que aquestes xifres demostren que l'activitat no covid està "clarament compromesa".

D'altra banda, l'edat mitjana dels ingressats a planta és de 59 anys i a les UCI se situa en els 54. En comparació amb la setmana anterior, hi ha un augment en la mitjana d'edat dels pacients amb covid que ingressen a planta.

"Impossible" determinar el pic de crítics

Llebaria ha reconegut que la variant Delta es comporta de forma desconeguda i per això no s'ha aventurat a fer projeccions sobre quan es podria assolir el pic a les UCI. "És impossible de determinar", ha manifestat. Tot i això, ha assegurat que s'espera que les hospitalitzacions i els crítics continuïn pujant durant aquesta setmana.

Ha afegit que caldrà veure si la baixada de casos es manté més ràpida que en altres onades, com han observat en les primeres franges d'edat on han començat a decréixer. Ha afegit però que, de moment, això no s'està traslladant a altres col·lectius i per això ha insistit que amb la nova variant és molt difícil fer projeccions.

També sobre la baixada en les franges d'edat més jove, el director de l'Agència de Salut Pública ho atribueix a l'efecte de les mesures restrictives, que anaven precisament a reduir el contacte social entre els col·lectius que més en tenien. Ha afegit que també ha augmentat la percepció del risc entre la població.

Precisament, Salut ha enviat des del 22 de juliol uns tres milions de missatges al mòbil per alertar sobre el risc de contagi en l'actual situació epidemiològica. Aquests missatges els han rebut per ara els majors de 40 però la previsió és continuar amb aquesta actuació en altres franges d'edat. En concret, aquesta setmana es farà entre els de 30 i 40 anys.

1.411 sancions durant el darrer cap de setmana

Durant aquest darrer cap de setmana els Mossos d'Esquadra, juntament amb les policies locals i les guàrdies urbanes, han interposat un total de 1.411 sancions administratives, pràcticament el doble que el cap de setmana anterior, en el qual se'n van interposar 710. La majoria de les multes han estat per l'incompliment de les restriccions de mobilitat en horari de confinament nocturn, concretament 912. També s'han interposat 160 sancions per un ús indegut o no ús de les mascaretes, i la resta per altres circumstàncies, com és l'incompliment de l'aforament, dels horaris de tancament en el cas dels locals, o la celebració de botellots al carrer o als espais públics.

Durant el cap de setmana s'han realitzat 70 controls més, en els quals han participat 497 agents. Pel que fa a les intervencions, aquestes s'han centrat en diferents punts. En el cas de la ciutat de Barcelona s'han dut a terme a les platges del Somorrostro, a la Barceloneta, al passeig del Born i a les zones del MACBA i les Tres Xemeneies. A la resta del territori català, s'han fet intervencions als municipis de Tarragona, Castellterçol, Sant Carles de la Ràpita, Gironella, Gurb, Llívia i Hostalets de Pierola, entre d'altres.

Tenint en compte el perfil de les persones sancionades, en el cas de Barcelona molts eren estrangers que desconeixien les mesures. A la resta de punts, les persones desallotjades, sancionades o advertides tenien un perfil més autòcton i eren de les mateixes poblacions.