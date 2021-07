El Govern va aprovar ahir l’avantprojecte de Llei de la ciència, que té l’objectiu de configurar el marc d’ordenació del sistema català de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I). El text preveu la creació del Consell de Recerca de Catalunya com a òrgan d’alt nivell per debatre i assessorar el Goven en les decisions estratègiques. Alhora, es donarà un nou impuls a la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació, de coordinació interna. L’avantprojecte proposa un finançament públic complementat amb un increment de la particpació privada i la creació del Consell de Mecenatge en R+D+I.

El sistema de recerca català ha captat 1.583 MEUR en els darrers sis anys en el marc del programa Horitzó 2020. Es tracta del 2,5% del total, per sobre de l’1,5% del pes en termes poblacionals. Pel que fa a l’impacte del PIB, cada euro invertit en recerca, retorna multiplicat per quatre, mentre que cada investigador català pot generar fins a set noves contractacions, segons dades del Departament d’Universitats.

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va explicar que el projecte segueix les bases posades al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i va defensar que està molt consensuat. Per això, va demanar als grups parlamentaris que el tramitin per la via d’urgència i que es pugui aprovar i començar a aplicar com més aviat millor. Geis va defensar que la norma ha de permetre prioritzar la recerca i el talent del país i donar cobertura jurídica i específica pròpia que fins ara no existia.

Pel que fa a les propostes de la norma, tant el Consell de Recerca, com la Comissió Interdepartamental tindran competències en l’ordenació del sistema d’R+D+I de Catalunya, que es farà en base als instruments de planificació, finançament i avaluació del sistema.

L’avanprojecte proposa un finançament públic sostingut en la mitjana del de la Unió Europea i que estigui complementat per un increment de la participació privada, per això preveu la creació d’un Consell del Mecenatge en R+D+I. La consellera va insistir que la seva voluntat és que el pressupost del Departament creixi fins al 5% del total dels comptes de la Generalitat.

La norma defineix també les polítiques de personal per garantir les condicions «adequades» de treball dels professionals de la ciència. Així, es promourà la mobilitat a través de processos de formació, consolidació, captació, retenció i retorn del talent.