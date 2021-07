El Govern ha aprovat mantenir el curs vinent les 3.465 dotacions de personal docent i les 982 de personal d’administració i serveis de reforç covid que van treballar el curs passat als centres. D’entre les de docents, 180 són substitucions i d’entre les del PAS, també ho són 70.

L’executiu català ha aprovat així prorrogar el Programa temporal de mesures extraordinàries del curs 2020-2021 per als centres educatius. Aquesta pròrroga també permetrà reforçar el model d’escola inclusiva, ja que l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i d’educació especial continuarà requerint d’esforços addicionals per detectar el suport necessari en les diferents situacions que es puguin donar durant el curs. El Departament defensa que tot i els avenços significatius en les actuacions sanitàries per fer front a la covid-19, el les mesures educatives extraordinàries seguiran sent necessàries, sobretot per l’alumnat a qui la situació de pandèmia li ha comportat una dificultat afegida en els processos d’aprenentatge.

Educació preveu desplegar també actuacions de formació per als joves que han abandonat l’educació obligatòria sense obtenir el títol i no segueixen cap altra formació. A més, permetrà reforçar el personal de les llars d’infants, per tal de garantir els grups d’infants estables i les mesures específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció.

Servei de monitoratge

D’altra banda, el Govern ha aprovat la pròrroga del contracte del servei de monitoratge per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a l’autonomia i a la regulació de la conducta, escolaritzats en centres dependents del Departament. La pròrroga es fa per un import de 15,6 MEUR. Aquests monitors atenen l’alumnat que té necessitats educatives especials greus i que requereixen de suport específic sobre cura i higiene, mobilitat i desplaçaments, regulació de la conducta i salut i seguretat. L’atenció es fa dins de l’aula, en altres espais del centre i en les sortides fora de l’escola. Les despeses d’aquesta convocatòria seran amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs del Departament: el 2021 s’hi destinaran 6.048.409,96 euros i un total de 9.617.599,77 el 2022.