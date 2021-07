Un home va morir ahir cap a les tres de la tarda a Sant Adrià de Besòs, després de ser agredit per un altre home en ple carrer, segons van informar els Mossos d’Esquadra. L’agressor va fugir mentre dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es desplaçaven fins al lloc. Malgrat els intents de reanimar l’home, no se li va poder salvar la vida. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord investiga el que considera un homici per esclarir les circumstàncies del fet.

El cas es troba sota el secret de les actuacions. Dies enrere, el 20 de juliol, hi va haver una altra agressió al mig de la via pública a Sant Adrià, aquesta amb arma blanca. En aquell cas la víctima no va perdre la vida.