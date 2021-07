L'oposició ha criticat que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró hagi assistit a la paella organitzada per la polemista Pilar Rahola. La periodista ha penjat a les xarxes socials imatges on se la pot veure en la seva tradicional trobada estiuenca amb més de 20 persones, de diferents bombolles de convivència i sense mascaretes. Entre els assistents també estaven els fugits Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín així com diputats con Joan Canadell.

"Tothom ha de complir les normes i més un responsable polític", ha respost contundent Argimon a la seva compareixença a la comissió de Salut del Parlament on els grups li han recriminat aquesta reunió. La trobada, que no s'ha precisat on era, es va fer fora del "Regne d'Espanya", com ha concretat l'exdiputat Albano Dante Fachin, que és un altre dels assistents i ha compartit la imatge a Twitter.

"Hi ha membres del seu Govern que se salten les restriccions, amb més de deu persones de bombolles diferents i sense mascaretes. Li demano que posi ordre al Govern", li ha recriminat el comí David Cid.

La tradicional paella de la Rahola

La periodista Pilar Rahola ha reunit un estiu més l’expresident Carles Puigdemont i el seu cercle d’amics, com el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, l’exlíder de Podem Catalunya Albano Dante Fachin i el diputat de Bildu en el Congrés Jon Iñarritu.

Es tracta d’una trobada entre amics organitzada per Rahola, que ha compartit en el seu perfil a Instagram una fotografia amb els 21 convidats a la seva «paella d’estiu», celebrada aquesta vegada en un lloc que no especifica, tot i que la presència de Puigdemont, Comín i Puig descarta que fos la seva casa de Cadaqués (Girona) i porta diversos mitjans a situar-la en algun punt de la denominada ‘Catalunya Nord’, al sud de França.

«Una paella d’estiu. Uns amics. Una terra. Un ideal. Una lluita. ¡Tornarem! (‘Hi tornarem’)», escriu Rahola en el seu compte.

Avui he tingut l'alegria de retrobar-me amb @KRLS, @toni_comin i @LluisPuigGordi. Per fer-ho, però, vam haver de sortir del Regne d'Espanya. No oblidem que la repressió continua en diverses formes. pic.twitter.com/Vi5KNMjLV4 — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) 27 de julio de 2021

A més de Puigdemont i la seva dona, Marcela Topor, apareixen en la imatge el seu amic empresari Jami Matamala, el diputat de JxCat al Parlament Joan Canadell, així com Josep Lluís Alay, que acompanyava l’expresident quan va ser detingut a Alemanya el 2018.

La presència més sorprenent és la d’Albano Dante Fachin, exdiputat de Catalunya Sí Que Es Pot al Parlament i secretari general de Podem Catalunya entre el 2016 i el 2017.

Precisament el 2017, Fachin i Rahola van protagonitzar una polèmica arran d’unes declaracions del llavors líder de Podem, que va dir que «Rahola s’ha posat nerviosa per dir que CDC és corrupta. Ella no ho diu perquè els seus formen part de la trama», a la qual cosa la periodista va respondre a Twitter: «Aquí Fachin fent de Fachin. D’on no n’hi ha, no en raja.

Fachin va acudir a la festa acompanyat de l’exdiputada d’En Comú Podem al Congrés Marta Sibina, que en la fotografia difosa per Rahola apareix al costat de la productora musical Gemma Recoder, directora del festival Canet Rock.

Rahola també ha penjat un vídeo en el qual apareixen Fachin i Iñarritu eixugant-se amb les tovalloles després de gaudir d'un bany a la una de la matinada a la piscina de la periodista a casa seva de Cadaqués.

Les "paelles" amb amics organitzades per Rahola es van fer famoses en l'estiu del 2016, quan la periodista va difondre en xarxes socials vídeos i fotos de la trobada a la qual aquell any van acudir personalitats com el llavors president Carles Puigdemont, la periodista Helena García Melero, el doctor Bonaventura Clotet i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.