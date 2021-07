La Fiscalia Superior de Catalunya va decidir ahir iniciar unes diligències d’investigació per la concessió de 29 avals atorgats per l’Institut Català de Finances (ICF) als ex-alts càrrecs de la Generalitat, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i el dirigent d’ERC Oriol Junqueras, als quals el Tribunal de Comptes reclama, juntament a uns altres cinc encausats, 5,4 milions d’euros per les despeses d’internacionalitzar el procés. D’aquesta manera, accepta la denúncia presentada per Ciutadans per un presumpte delicte de malversació, tot i que remet les actuacions a la Fiscalia Provincial de Barcelona perquè continuï el procés per aclarir la intervenció dels membres de la junta de Govern d’aquesta institució.

La Fiscalia arxiva l’assumpte per als actuals membres de l’executiu català perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), òrgan judicial davant el qual han de respondre els aforats, ja ha rebut dues querelles, una d’elles de Convivència Cívica i una altra de Vox, en les quals figuren el president Pere Aragonès i els consellers Jaume Giró i Laura Vilagrà. La demanda del partit polític va ser registrada com a diligència indeterminada i està pendent d’un tràmit administratiu. La segona va ser presentada recentment i encara no està registrada. Per tant, encara no estan admeses i han de passar abans per determinats passos, com el nomenament del magistrat ponent, el trasllat a la Fiscalia perquè informi i la seva acceptació o no.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, va lamentar l’ús partidista per part de les forces que van presentar la denúncia davant la Fiscalia i, alhora, va insistir que el decret llei de la Generalitat «és impecable jurídicament» i que «serà molt difícil que algú digui el contrari si se’l llegeix de forma estrictament tècnica, perquè avala exclusivament la presumpció d’innocència» dels investigats. El líder de ciutadans, Carlos Carrizosa, va exhibir la seva satisfacció per la tramitació de la denúncia i va asseverar que «s’ha acabat la impunitat de la Generalitat». «Garantirem que aquells que volen robar als catalans no se’n surtin sense patir les conseqüències», va afegir, i va acusar el PSC de «mirar cap a una altra banda», per no posar en risc els suports del Govern de Pedro Sánchez.

La presentació dels avals va portar polèmica. Tres representants independents de la junta de govern de l’ICF van deixar el càrrec dos dies abans de la votació dels 29 avals. Al final, el conseller delegat es va abstenir, tres representants de la Generalitat hi van votar a favor i tres independents, en contra. Un vocal no va participar-hi i l’empat es va desfer amb el vot de qualitat del president de l’ICF, Albert Castellanos.