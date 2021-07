El Govern ha convocat aquest dijous els grups parlamentaris per preparar la reunió de la comissió bilateral entre el Govern i la Generalitat prevista per al pròxim 2 d'agost, però ni Vox ni la CUP hi aniran. Els anticapitalistes van declinar participar a la trobada que dirigiran la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el vicepresident Jordi Puigneró i van instar la Generalitat que es replantegi la seva participació a la bilateral.

En la missiva, els cupaires van defensar que aquesta «és una eina reconeguda en el marc estatutari que no respon a la gran demanda del poble català de més sobirania en tots els aspectes de la vida». I, malgrat que no van negar la necessitat d'exhibir reclamacions històriques, van assegurar que «la normalització del conflicte i la consegüent estabilització del règim no és la bilateralitat necessària» que, a parer seu, és la que va «orientada a superar l'actual marc vigent».

L'extrema dreta, per la seva banda, va defensar la seva absència dient que no hi ha cap conflicte «entre Catalunya i Espanya», sinó entre catalans. Per Vox, «no té sentit cap trobada bilateral», ja que no hi ha «res bilateral entre la part i el tot»: «El tot és Espanya i la part és Catalunya, que forma part d’aquest estat».

Calendari de reunions

A cinc dies de la trobada, Vilagrà va demanar a l'executiu central acordar un «calendari de reunions» de la comissió per donar-li continuïtat en els pròxims mesos i, alhora, evitar una eventual dilació. La consellera va admetre la seva «inquietud» perquè, pocs dies abans de la reunió, «els acords i el calendari encara són inconcrets».