El vicepresident Jordi Puigneró va rebutjar respondre en públic les preguntes dels periodistes sobre la seva polèmica fotografia al costat d’una vintena de persones sense mascareta ni distància social. No obstant això, allunyat dels micròfons i en conversa amb els periodistes, va assegurar que «va complir amb la normativa a França», malgrat que a Catalunya no estan autoritzades les trobades de més de 10 persones. Preguntat per si considera que va ser un «error», va defensar que «la fotografia va poder generar confusió».

Puigneró va optar per esquivar l’autocrítica després que el titular de Salut, Josep Maria Argimon, recordés dimecres que «tots els responsables polítics» han de «complir les normes» contra la propagació del coronavirus.

El també conseller de Polítiques Digitals va defensar que va anar a França amb el passaport COVID, que els assistents es van reunir a l’aire lliure en una vinya i que «vam seguir les indicacions» d’aquell territori perquè es van treure la màscara «només» per fer-se la fotografia que després va penjar a les seves xarxes socials la periodista Pilar Rahola, organitzadora de l’esdeveniment. A la imatge apareixen una vintena de persones, entre elles l’expresident Carles Puigdemont.