El Departament de Salut va assumir, després del primer estat d’alarma, la gestió de les multes anticovid. El desconfinament domiciliari va donar pas a la nova normalitat marcada per l’ús obligatori de la mascareta, la distància interpersonal recomanada, el toc de queda i el tancament de l’oci.

Segons dades a les quals ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, a través d’una petició al Portal de Transparència, des del juny de 2020 s’han obert un total de 179.871 expedients, dels quals 47.413 amb carta de pagament, és a dir, amb sanció, i el 20,33% ja han estat pagades. Durant el primer estat d’alarma (del 14 de març de 2020 el 21 de juny de 2020), el Departament d’Interior es feia càrrec de la gestió de les sancions i va aixecar 176.972 actes, de les quals 116.139 van acabar tramitant-se com a expedients.

La tipologia de sancions és molt variada, però el 99,6% de les multes registrades són tipificades com a «faltes lleus» (de fins a 3.000 euros), ja que només 192 es consideren «greus» (de 3.001 a 60.000 euros) i cap «molt greu» (de 60.001 euros a 600.000 euros). La més comuna? No fer servir la mascareta, un acte sancionat amb una multa de 100 euros.

El 65% de les denúncies rebudes per part dels Mossos d’Esquadra i les policies locals és per no complir amb l’exigència d’utilitzar el tapaboques en espais tancats o a l’aire lliure quan era obligatori en el cas que no es pogués mantenir la distància interpersonal. Fins a 30.861 persones van ser requerides per això, molt lluny de les altres dues infraccions més comunes: incomplir el toc de queda (3.625 multes) i mantenir «l’ordre de confinament» (3.533 sancions) quan aquest era obligatori i perimetrat per zones.

Més de cinc milions cobrats

D’altra banda, l’administració catalana ja ha cobrat el 19,29% dels expedients tramitats pels Mossos d’Esquadra i les policies locals que van imposar durant aquest període. El 65,63% de les actes aixecades va acabar en sanció després de seguir el tràmit establert: el 90,58% de les vinculades a la llei de salut pública i, en canvi, només el 5,22% dels expedients relacionats amb la llei mordassa va acabar seguint el seu curs.

Les denúncies greus se sustenten sobre la llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana castigades amb entre 601 i fins a 30.000 euros per «desobediència o resistència a l’autoritat» o per «la negativa a identificar-se».