El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, assegura que veu «proper» un acord amb Aena per ampliar l’aeroport d’El Prat després de les reunions tècniques d’aquest juliol. En una entrevista d’EFE, Puigneró defensava que és «un projecte necessari i important per al país». La proposta d’Aena inclou una inversió de 1.700 milions d’euros per construir una terminal satèl·lit i allargar 500 metres la tercera pista. La decisió s’ha de prendre abans del 30 de setembre, data límit perquè el Consell de Ministres aprovi el Document de Regulació Aeroportuària.