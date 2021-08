El Departament d’Interior crearà una unitat d’escortes als Mossos d’Esquadra que vetllarà per la protecció presidencial i d’altres autoritats. La decisió del departament dirigit per Joan Ignasi Elena posa fi a l’Àrea de Seguretat Institucional, la guàrdia presidencial que va crear l’expresident de la Generalitat, Quim Torra, el gener de 2019.

Segons ha informat La Vanguardia, la nova unitat dependrà directament del director general de la Policia, Pere Ferrer, de manera que l’escorta presidencial estarà comandada des del Departament de l’Interior, i no des del Palau de la Generalitat. La decisió d’aquesta remodelació, avalada per Pere Aragonès, es farà oficial dimarts vinent, 3 d’agost, en el Consell Executiu.

Abans de prendre possessió del càrrec, el president, Pere Aragonès, ja havia comunicat, tant a Interior com a la cúpula dels Mossos d’Esquadra, la seva intenció de prescindir de la unitat d’escortes creada per Torra i mantenir l’equip d’escortes habitual.

Adéu a la guàrdia presidencial

L’Àrea de Seguretat Institucional, creada el gener del 2019, estava formada per una setantena d’agents que es dedicaven exclusivament a les tasques de protecció i seguretat del president, els expresidents i la conselleria de la Presidència. Tot i això, des de fa setmanes els agents s’han redistribuït fent altres tasques, afegia el diari.

Elena ja va fer arribar la decisió al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, com als altres comandaments implicats. La remodelació es farà mitjançant un decret de reestructuració del departament d’Interior, que també inclourà el traspàs dels serveis jurídics de la conselleria a Presidència. L’objectiu expressat pel departament és facilitar la coordinació operativa i millorar-ne l’eficiència.

A partir d’ara, la protecció es dividirà en dues àrees, una de les quals s’ocuparà de la seguretat del president i expresidents, però també d’alguns edificis, com el Palau o el domicili del president. En queden exclosos els presidents Pujol, que hi va renunciar, Maragall, per circumstàncies personals, i Puigdemont, que no té l’aval del Ministeri. L’altra àrea d’aquesta nova unitat s’encarregarà de la protecció dels altres membres del Govern.