La Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dilluns a Madrid s'ha tancat amb acords en matèria d'inversions i traspassos. La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Isabel Rodríguez, que ha fet d'amfitriona de la trobada, ha anunciat un acord per "donar compliment a la disposició addicional tercera de l'Estatut" amb una inversió de 200 milions d'euros, dels quals 100 es transferiran al Govern "de forma imminent" i la resta –en dos pagaments de 50 milions– abans de finals d'any. A la reunió també s'ha acordat treballar en el traspàs de les beques universitàries i estudiar el de Rodalies.

L'Estat té un deute reconegut amb la Generalitat corresponent a aquesta disposició estatutària, que estableix que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'ha d'equiparar al seu producte interior brut (PIB), i s'ha compromès a eixugar-ne 200 milions aquest 2021. Tot i això, el Govern ha assenyalat que el deute és de 559 milions i que la proposta del govern espanyol és, per tant, "insuficient".

Pel que fa a les beques universitàries, una demanda "històrica" del Govern, s'ha decidit tancar-ho a la tardor amb "la previsió que entri en vigor pel curs 2022/23", segons ha dit la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que ha liderat la delegació catalana a la Bilateral amb el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró. Un altres grup de treball que es posarà en marxa és el que han d'abordar el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV).

També s'ha parlat de la cessió de la comissaria que la Policia Nacional té a la Via Laietana de Barcelona, una reclamació que han fet tant la Generalitat com l'Ajuntament de la ciutat. Tot i això, Vilagrà no n'ha detallat avenços.

La ministra de Política Territorial i la consellera de Presidència també han concretat un calendari de reunions el segon semestre de 2021, amb "almenys una cita de treball al mes". Al setembre, a banda de la taula de diàleg, hi haurà una reunió d'un grup de treball "per fer efectiva" la transferència de recursos de Rodalies, ha dit Rodríguez.

Vilagrà ha afegit que a l'octubre hi haurà una nova trobada per abordar els 56 "traspassos pendents que l'Estat ha acceptat". Aquest grup de treball analitzarà altres possibles transferències d'aquells àmbits "susceptibles de ser-ho", com la formació professional (FP) o salvament marítim, entre altres. Al novembre es reunirà la comissió d'inversions en infraestructures, "conforme a la Disposició Addicional Tercera", i al desembre la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals.

A finals de gener o principis de febrer, la Comissió Bilateral es tornarà a reunir per analitzar el compliment dels cinc àmbits acordats, han confirmat Vilagrà i Rodríguez. La reunió tindrà lloc previsiblement a Barcelona. La ministra ha destacat que, entre els acords, també s'ha pactat cercar "reduir la conflictivitat" entre administracions i intentar prioritzar el diàleg en lloc de dur els conflictes al Tribunal Constitucional.

Ni fons europeus ni llei de l'audiovisual

Les dues grans frustracions del Govern han estat que el debat sobre la gestió dels fons europeus per fer front a la recuperació econòmica després de la pandèmia de covid-19 quedessin fora de l'ordre del dia i que no s'hagi aconseguit cap compromís sobre la llei de l'audiovisual que està preparant el govern espanyol. Aquesta normativa només planteja la protecció del castellà respecte de l'anglès en les grans plataformes, però no preveu quotes per al català.

El Govern també ha posat sobre la taula la situació del cos de Mossos d'Esquadra, que vol ampliar a 22.000 agents i per al qual demana la possibilitat de permetre jubilacions anticipades. Segons Vilagrà, ambdós executius s'han "emplaçat a abordar-ho en una segona Bilateral".