TMB, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, vol identificar els autors d’un vídeo que des de divendres circula per les xarxes socials en què es veu un noi saltant les vies del metro de l’estació del Clot de Barcelona quan s’acosta un comboi. Els fets van passar el 22 d’abril, dia en què un dels vigilants de l’estació va poder retenir un dels tres joves que van participar en la bretolada. Concretament van poder identificar i denunciar el noi que gravava les imatges, però el protagonista del vídeo i un col·laborador van poder fugir. Transports Metropolitans de Barcelona espera poder identificar els altres dos individus gràcies a aquestes noves imatges. Al vídeo el jove comet diverses infraccions, com fer grafitis o activar una sortida d’emergència del metro.

Gràcies a un acurat muntatge, el vídeo mostra com un dels vigilants xoca el puny amb el jove com si el felicités per l’acrobàcia. TMB va negar que els responsables de seguretat tinguessin cap connivència amb el jove, va assegurar que en tot moment es va intentar retenir-lo i que, si s’analitzen les imatges al detall, es pot desmentir aquesta permissivitat. A més, va detallar que algunes de les imatges difoses són d’altres estacions de metro.

Transports Metropolitans de Barcelona va explicar que els dos joves que van aconseguir escapar ho van fer per dos punts diferents i que tenen indicis de què pertanyen a grups de vandalisme que habitualment s’infiltren al metro per fer grafits als combois.

El protagonista del vídeo difós des de divendres a través de les xarxes fa una disciplina que es diu parkour, que consisteix a desplaçar-se d’un punt a un altre de la manera més fluida possible. Les persones que la practiquen es posen a prova saltant obstacles com tanques, murs, parets o arbres.