La Generalitat ja està en marxa per dissenyar els pressupostos de 2022. El conseller d’Economia, Jaume Giró, pretén complir amb el calendari i confia que els grups, especialment la CUP, que actua com a soci preferent en ser el suport de l’actual Govern, no posin traves a les seves expectatives. Després d’anar al Consell de Política Fiscal i Financera, el seu pronòstic és complir la seva comesa encara que no aconsegueixi arrencar al Govern un relaxament de l’objectiu de dèficit del 0,6% del PIB a l’1,1%. Malgrat això, va sortir satisfet i amb marge per negociar uns comptes expansius.

La maquinària funciona segons el previst. Les conselleries ja han esmicolat les seves previsions i han traslladat la seva proposta de variacions en les dotacions pressupostàries. Les reunions són constants perquè el pressupost s’aprovi i entri en vigor a l’inici de 2022, sense retards. La CUP no ho posarà fàcil i la llista d’exigències és llarga. Fonts del partit asseguren que encara no han entrat al detall de les partides, però que s’asseuran a negociar quan vegin una proposta. Segons la seva opinió, ERC ha de fer un pas endavant i contemplar prèviament les mesures que van acordar per a la investidura del president. «És cosa seva, nosaltres estem a l’espera que compleixin els acords i, llavors, serà quan comencem a negociar». Sembla un peix que es mossega la cua, ja que els republicans creuen que ha de ser un treball col·legiat perquè sense pressupostos la majoria dels acords no es pot tirar endavant. Els anticapitalistes pressionen i esperen més avenços en el compliment del pacte.

El balanç del compliment de l’acord és que s’ha diluït el cos d’advocats dels Mossos al gabinet jurídic central, s’ha aprovat la creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial que pretén revisar l’ús del foam, s’ha tramitat la llei d’interins -encara que van xocar pel suport d’ERC a la dissenyada pel ministre Miquel Iceta-, s’ha aprovat un pla pilot per a la renda bàsica universal i s’ha creat la Conselleria d’Acció per al Clima.

Ara bé, per a la CUP el balanç és escàs. Els anticapitalistes indiquen com a mancances que no s’hagin retirat de totes les acusacions contra manifestants, excepte en els casos que els agents acreditin lesions, i que els antiavalots encara vagin als desnonaments. «Hi ha mesures que no necessiten uns pressupostos», destaca la CUP, tot i que hi ha altres que sí, com inquireixen des d’ERC. I és que un dels punts fonamentals de la negociació serà una previsible reforma fiscal que pugui generar ingressos per acotar altres despeses.

Sigui com sigui, des de la CUP insisteixen que allò pactat és un «acord de mínims» i que els comptes han de satisfer la seva militància perquè els validi. Pel que fa al procés i el full de ruta independentista, la CUP urgeix a convocar com més aviat millor l’Acord Nacional per l’Autodeterminació i l’Amnistia i no descarta que tant la taula de diàleg, així com la negociació dels pressupostos generals de l’Estat, puguin acabar enterbolint les relacions.

Contactes constants

Des de la CUP recorden que ells van signar mostrar-se favorables a sostenir la legislatura almenys fins el 2023, quan Aragonès se sotmetrà a una qüestió de confiança, però que la pilota està a la teulada dels republicans. Els contactes són constants, ja que les reunions són setmanals per analitzar els punts de l’acord i, ambdues parts confirmen que hi ha sintonia. Està per veure si serà la suficient per tirar endavant uns comptes en temps de pandèmia o si el Govern ampliarà la recerca de socis per aprovar-les.

En aquest segon escenari, difícilment podran comptar amb els «comuns». Fonts del partit asseguren que ERC va triar la CUP com a soci preferent quan podia teixir una alternativa com el 2020 i, a banda, tampoc comparteixen l’enfocament de la legislatura.