Els socis de Govern, el PSOE i Unides Podem, estan negociant incloure en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) el traspàs de la gestió de Renfe Rodalies a la Generalitat. La transferència d’aquestes competències és una reivindicació històrica de diversos partits catalanistes des de fa anys i un compromís adquirit per l’anterior ministre de Transports, José Luís Ábalos. La materialització i els detalls del traspàs són actualment objecte de discussió entre els socis de l’executiu de coalició, tal com va assegurar el portaveu dels «comuns», Joan Mena, en una entrevista amb Europa Press.

El traspàs de la gestió de Rodalies implicaria, entre altres coses, que la Generalitat passaria a controlar i ser responsable dels maquinistes, els trens, les estacions i les vies; ja que fins ara únicament té una capacitat limitada a elements de licitació i sancionadors i no sobre la totalitat de el sistema ferroviari. El 2010 el Govern va iniciar un traspàs parcial d’aquestes competències a la Generalitat, que va passar a ser formalment el titular del servei; però no tenia plens poders, així com del paquet pressupostari per a realitzar obres de millora o ampliació. Els trens de Rodalies són un servei essencial per a gran part de la ciutadania, fins al punt que cada dia Renfe transporta unes 450.000 persones a tot Catalunya, segons dades del propi operador.

«Pensem que ha arribat el moment en què la bona entesa entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat es concreti amb acords positius», va afirmar el portaveu dels morats al Congrés. Mena va apostar perquè el traspàs dels trens de rodalies formi part d’un pla ambiciós que inclogui les àrees metropolitanes de Barcelona, però també les de Tarragona i Girona i, fins i tot, s’explori portar els Rodalies a Lleida; l’única província catalana que no té encara d’un servei ferroviari connectat amb la resta de províncies catalanes i que només té una cobertura parcial mitjançant els Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FGC).

Mena també va explicar que aquest traspàs està formant part de les negociacions dels PGE un cop aprovat l’avantprojecte de llei i esperen poder fer-ho públic al setembre: «Esperem el suport d’ERC, que volem que se sumi als Pressupostos, i no entendríem que el PSOE s’oposi», va afegir. En aquest sentit, Mena va defensar que els nous Comptes estiguin avalats per les forces que van donar suport a la investidura, i vol que siguin uns Pressupostos «de l’agenda social», de la recuperació econòmica i la transició ecològica.