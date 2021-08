El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va instar el Govern de Pedro Sánchez a passar de les «paraules» a favor de l’autogovern català als «fets» i va advertir: «Amb l’Estat, nosaltres hem de cobrar al comptat, ja no s’hi val a crèdit».

Així ho va afirmar abans que avui es reuneixi a Madrid, per primera vegada des de 2018, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, en la qual el Govern pensa reclamar «56 traspassos pendents» a Catalunya. Puigneró no té excessives expectatives davant aquesta trobada: «Si analitzem com han anat les reunions bilaterals des de fa uns anys, hi ha hagut pocs avanços, per no dir cap».

Així i tot, va destacar que el Govern de Sánchez, davant les reivindicacions de l’independentisme, «sempre diu que autodeterminació no, autogovern sí». Avui, doncs, hi ha «una oportunitat per veure si això és veritat o no, veurem quants traspassos surten d'aquesta comissió», va plantejar Puigneró, principal veu de JxCat al Govern.

«Si ells volen demostrar que estan a favor de més autogovern, doncs que ho facin. Si aquest és el seu projecte, que ho demostrin», va apuntar Puigneró, que va constreure l’executiu central a fer efectius «el més aviat possible» els traspassos reclamats des de Catalunya.

I va afegir: «Veurem quin tarannà ens trobem. El que no pot passar és que ells diguin que defensen més autogovern i, en canvi, totes les lleis i iniciatives que posen sobre la taula siguin recentralizadores. És un contrasentit». «Les nostres experiències amb l'Estat espanyol en els últims anys no conviden a l'optimisme pel que fa a la paraula donada. Soc dels que pensen que, amb l'Estat, nosaltres ja hem de cobrar al comptat, ja no val allò de cobrar a crèdit», va remarcar.

Per la seva part, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, va fer una crida a «aprofitar» aquest espai i va destacar que el diàleg «no es pot entendre ni com una cessió a l’independentisme ni com una rendició de l’Estat». La ministra va demanar a la Generalitat «lleialtat institucional», perquè «no es pot demanar el que està clar que no es pot donar, ni plantejar l’autodeterminació o l’amnistia, que escapen del marc legal i constitucional».

Crítiques a la reunió

Paral·lelament, el vicesecretari de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, va carregar contra la reunió bilateral d’avui. «És una mesa de la indignitat i on sabem que demanaran el referèndum il·legal», va assenyalar González Terol en la cloenda de la Intermunicipal del PP a Cadis. De fet, el vicesecretari de Política Territorial va retreure a Pedro Sánchez que rebi a la Moncloa «qui es nega acudir a la conferència presidents». «L’Espanya multinivell ja veiem que és l’Espanya de la desigualtat entre els espanyols, i on es castiga les comunitats que compleixen i es premia a les que no ho fan», va criticar González Terol.

«Una Espanya multinivell on es demana apujar els impostos a Andalusia i Madrid per tapar la mala gestió i el malbaratament de Puig i Aragonès», va continuar el vicesecretari de Política Territorial del PP, que igualment va exigir al president del Govern que «compleixi amb la seva paraula» i faci possible que Puigdemont sigui jutjat a Espanya. «Ara que el Tribunal General de la UE ha retirat la immunitat a Puigdemont, demanem a Sánchez que almenys un cop compleixi amb la seva paraula. I no menteixi als espanyols com va fer amb els indults», va etzibar González Terol.

Finalment, el portaveu de Cs, Edmundo Bal, va reclamar a Sánchez que especifiqui quins «privilegis i regals» donarà al seu homòleg català, Pere Aragonès, per mantenir-se en el poder. A més, va denunciar que la conferència de presidents de divendres va posar de manifest que el president del Govern vol repartir els fons europeus «com a ell li doni la gana, sense criteris objectius per tornar a l’Espanya dels greuges i els privilegis».

Madrenas dona per amortitzada la taula de diàleg

L'alcaldessa de Girona i diputada de JxCat, Marta Madrenas, dona ja per amortitzada la taula de diàleg i demana que tot l'independentisme consensuï «una nova fórmula». Creu que ara que l’Estat ha dit «clar i diàfan» que no «té cap intenció de pactar res», allò que cal és que JxCat, ERC i la CUP s'asseguin per trobar una nova via que permeti avançar cap a la independència «des de la unitat». Madrenas va demanar no continuar «marejant la perdiu» perquè Catalunya «necessita» ser un estat propi.