Samuel Luiz va morir per "multitud de cops" al cap durant "sis minuts fatals" i els dos informes d'ADN que la Policia Judicial ha lliurat aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció número 8 de la Corunya situen directament als dos primers detinguts per aquest crim com els “principals” agressors.

És el que ha assegurat aquest migdia el delegat del Govern a Galícia, José Miñones, després d'aixecar-se el secret de sumari, en una compareixença al costat del cap superior de Policia de Galícia, José Luis Balseiro; i el comissari cap de la brigada provincial de la policia judicial de la Prefectura Superior de Policia, Pedro Agudo.

José Miñones ha indicat que els dos informes d'ADN “impliquen directament els dos principals autors dels fets”, que són els dos primers detinguts, dos homes veïns de la Corunya, d'entre 20 i 25 anys, que també van ser els dos primers que van agredir a Samuel.

En la roda de premsa, Pedro Agudo ha precisat que compten amb ADN de tres procedències: la roba, el cos de Samuel i una ampolla de vidre.

En dos perfils coincideix l'ADN dels dos primers agressors.

Així les coses, ha concretat Agut que estudien des de fa temps la implicació de dos objectes en l'agressió: un metàl·lic que encara no han identificat i la citada ampolla de vidre, que "pensem que es va trencar contra la víctima”, ha remarcat.

Respecte a l'altra incògnita per resoldre, ha detallat que van registrar la casa del menor que té antecedents i van trobar un objecte metàl·lic que no és un puny americà, com ha aclarit. Encara estan a l'espera del resultat de la prova d'ADN d'aquest article.

La Policia ha revelat en una nota que diversos testimonis de l'agressió a Samuel Luiz van veure a una persona amb “una navalla que va treure de la butxaca davantera” dels pantalons i que li donava puntades a la víctima mentre estava al terra.

En la intervenció, Agut ha defensat que la causa de la mort de Samuel van ser cops al cap. “No hi ha un únic autor material. Són varis. L'autòpsia parla de diversos cops que són els que produeixen el traumatisme cranioencefàlic que va provocar la mort de Samuel”, ha recalcat.

Els detinguts estan sent també investigats per dos delictes contra la integritat de la vida (homicidi o assassinat, a confirmar durant la instrucció): un consumat contra Samuel Luiz i un altre en grau de temptativa contra el senegalès Ibrahima Diack.

Miñones ha precisat que Ibrahima, qui va obtenir el permís de residència per haver intentat ajudar a Samuel, va cobrir a la víctima “amb el seu cos” rebent “agressions que podien haver posat fi a la seva vida”.

D'altra banda, Agut ha dit que “la col·laboració dels detinguts ha estat nul·la”, excepte el quart, investigat també per haver-se quedat suposadament amb el telèfon mòbil de Samuel. Amb tot, aquest es va presentar en un primer moment en la comissaria de Policia com a testimoni i “no va dir la veritat”, ha explicat.

Sobre els altres, ha explicat que “els detinguts volien declarar però en entrevistar-se amb els seus lletrats no ho fan”. És el que ha apuntat el comissari, que ha compartit que la noia podria ser “encobridora” perquè “si hagués participat en l'agressió estaria a la presó”.

Una prova important per a aportar llum, ha desgranat, va ser l'anàlisi feta en el pub L'Andana, del qual el primer detingut va ser expulsat després de discutir amb la jove, la seva nòvia.

L'altercat va començar en els voltants del Platja Club, al passeig marítim de la Corunya, quan Samuel i la seva amiga realitzaven una videotrucada amb el mòbil d'ella, moment en què el primer agressor li va propinar el crit de “marieta” i va actuar en pensar que l'estaven gravant a ell.

El delegat del Govern ha precisat en un comunicat que la recerca policial compta amb 41 proves testificals i ha assegurat que l'agressió va durar “sis minuts fatals”, perquè va començar a les 2.58 hores i va finalitzar a les 3.04 hores. La pallissa va culminar en el número 2 de l'Avinguda de Buenos Aires, a 150 metres del punt inicial.

Els detinguts van esborrar contingut de les seves xarxes socials, les quals també van ser importants en les indagacions, al costat del visionat de les càmeres situades en la zona i el bolcat de dades dels mòbils.

Dels sis arrestats, tres romanen a la presó provisional, una ha estat posada en llibertat amb compareixences al jutjat i dos menors han estat internats en un centre.

La recerca continua oberta i no es descarten més detencions.