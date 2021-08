El Govern de l’Estat i l’executiu de la Generalitat van arribar ahir a la tarda un principi d’acord per a l’ampliació de l’aeroport del Prat. El Govern central ha acceptat les pretensions de l’administració catalana i Girona i Reus estaran connectades mitjançant el TAV amb l’aeròdrom barceloní per repartir part del trànsit. No obstant això, l’entesa no concreta l’afectació mediambiental sobre espais com La Ricarda, encara que les parts es comprometen a que aquesta sigui mínima i a sotmetre el pla a consulta prèvia amb la UE; tal com van consensuar el vicepresident Jordi Puigneró i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; segons van confirmar fonts coneixedores de la cita.

Hores abans de la comissió bilateral entre administracions celebrada ahir, Sánchez i Puigneró van mantenir una trobada en què també van ser presents el president d’Aena, Maurici Lucena, i la secretària d’Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera. En la mateixa es van donar avenços substantius per definir com serà l’ampliació de l’aeroport del Prat, amb un preacord que a nivell d’inversions les parts van xifrar en 1.700 milions d’euros. I la certificació a tres bandes de la connexió mitjançant TAV dels aeroports de Girona i Reus en un termini de 30 minuts; quelcom sobre el que Aena ja s’havia mostrat a favor en reunions anteriors, qualificant-ho d’«imprescindible»; segons documents als quals ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Fonts pròximes al president de la Generalitat, Pere Aragonès, van aclarir que no s’ha tancat l’«ampliació» de l’aeroport, sinó que el pacte assolit suposa més aviat «tirar endavant» la inversió al Prat, donat l’ultimàtum existent per desencallar aquesta qüestió abans del mes de setembre. Aquestes mateixes fonts van destacar la prioritat de la consulta davant la UE i que el pla director -la concreció del qual s’havia anunciat ahir- «es discutirà en la taula institucional catalana»; segons van apuntar. El mateix Aragonès es va referir a l’anunci com a «possible ampliació» i va emfatitzar els condicionants mediambientals a la consecució de la mateixa.

Va transcendir la voluntat entre governs per tancar un acord, però pocs detalls sobre com. Puigneró va aclarir que no està definida l’ampliació de 500 metres d’una de les pistes, com planteja Aena. «Ampliarem el camp de vol, la solució tècnica passa per fer possible arribar a el nombre de vols/ hora per ser un aeroport de connexió. No passa per ampliar la pista 500 metres. Si s’ha de fer es determinarà el projecte concret, que sigui el mínim possible, amb la mínima afectació i si pot ser amb zero afectació», va assegurar Puigneró.

Sánchez i Puigneró van acordar que Aena redacti un pla director de reformes que haurà de concretar pròximament amb una inversió de 1.700 milions d’euros i sobre el qual la Generalitat es guarda un possible veto; depenent de l’opinió que manifesti la Comissió Europea sobre l’impacte mediambiental que pogués tenir el projecte. Aquest element ha estat troncal en les últimes negociacions, especialment per les reticències de part del Govern a acceptar una ampliació que pogués no comptar amb el vistiplau de la UE. «Si té l’aval de la Comissió Europea vol dir que té respecta els criteris mediambientals d’aquella zona», va explicar el vicepresident.