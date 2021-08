Els adolescents de 12 a 15 anys podran demanar cita per vacunar-se contra la covid-19 a partir d'aquest dimecres. Així ho ha anunciat el president del Govern, Pere Aragonès, en roda de premsa aquest dimarts. Fins ara, la vacunació estava oberta a partir dels 16 anys i a partir de demà ho estarà ja per a tots els col·lectius susceptibles, ara per ara, de rebre el vaccí. Aragonès ha destacat la importància que els més joves s'immunitzin per "facilitar el bon funcionament" dels centres de secundària, batxillerat i FP de cara al curs vinent. "Hem de començar el curs amb la major immunitat als centres educatius", ha manifestat. Per això, ha fet una crida a tots els joves, i a les seves famílies, a demanar cita.

D'aquesta manera, s'obre la vacunació per als nascuts entre el 2006 i el 2009. Els menors que hagin nascut el 2009 han d'haver complert els 12 anys per vacunar-se. En total, la nova franja d'edat aplega unes 300.000 persones.

Aquestes hauran de demanar cita de la mateixa manera que ho fan la resta de col·lectius, a través del portal web habilitat. El Departament de Salut ha recordat però que els menors de 16 anys han d'anar a vacunar-se acompanyats dels pares o el tutor legal.

80.000 dosis disponibles

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha fet també una crida al conjunt de la població a demanar cita per vacunar-se. Segons ha explicat, hi ha unes 80.000 dosis disponibles. Ha recordat que és possible vacunar-se el vaccí allà on s'estigui estiuejant però ha demanat que es tingui en compte que la segona dosi s'haurà d'administrar al mateix lloc.