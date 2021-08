No hi havia massa expectatives i la previsió pessimista es va complir. La reunió de la taula bilateral Generalitat-Govern central es va convertir ahir en un tràmit que va discórrer en un clima de cordialitat i poc més al llarg de només dues hores de reunió. Una durada escassa tenint en compte el gruix de les demandes de la Generalitat: 56 traspassos pendents, gestió dels fons COVID europeus i parlar de les lleis «recentralitzadores». En canvi, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va preferir destacar després de la trobada aquesta «reconnexió» entre Barcelona i Madrid després de tres anys sense convocar aquest òrgan i va celebrar que, finalment, va dir, els dos executius parlin «dels problemes reals» i no del procés. Per part seva, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, es va centrar en la manca d’avenços en els nombrosos dossiers oberts. «Els acords són insuficients», es va queixar. Les dues parts van pactar un calendari per seguir parlant. Res més.

El finançament del servei ferroviari de Rodalies segueix sense resoldre’s. La gestió de les beques, sense traspassar-se. Tot queda pendent per a properes reunions, perquè Generalitat i Govern central van acordar que cada mes, entre setembre i gener, se celebraran almenys cinc per anar avançant en aquests traspassos i «altres que siguin viables». «Cada mes hi haurà almenys una cita de treball», va destacar la ministra de Política Territorial.

El més concret, potser, sigui la qüestió de les beques, pendent des que el 2001 el Tribunal Constitucional va donar la raó a la Generalitat pel que fa a la gestió d’aquesta prestació. Ara el Govern central es compromet a que a l’octubre es quantificarà econòmicament aquesta cessió perquè en el curs 2022-2023 (aquesta és la intenció, però no és segur) sigui ja la Generalitat la que gestioni aquests ajuts. La consellera d’Universitats, Gemma Geis, compareixerà per oferir més detalls d’una qüestió que segons les seves dades llasta amb 10 milions d’euros la Generalitat per no poder exercir la competència plenament.

L’altre assumpte pendent -aquest des de fa 12 anys- és el dels diners per poder exercir la competència a Rodalies per part de la Generalitat. La ministra es va comprometre a concretar-ho en les pròximes reunions tècniques i d’aquesta manera es faria definitivament real la gestió autonòmica d’aquest servei ferroviari. Tampoc hi va haver detall econòmic sobre la taula.

Un altre avanç, també qualificat d’escàs pel Govern, són els 200 milions d’euros que el Govern central aportarà a la Generalitat en relació a la disposició addicional tercera de l’Estatut. El Govern va recordar que s’estan desbloquejant 200 dels 759 milions pendents i reconeguts per l’Administració central com a deute.

Tot això, segons la ministra, es farà amb reunions mensuals des d’aquest setembre fins al febrer, quan es torni a citar la bilateral, per reduir els conflictes institucionals. En canvi, la visió de la Generalitat, va ser una altra: «No hem aconseguit l’objectiu, volíem molts més traspassos», va afirmar Vilagrà.