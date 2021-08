Els departaments de Drets Socials i Salut van aprovar el 19 de juliol el Pla d’intensificació de mesures de control en l’entorn residencial i la limitació temporal de sortides dels residents de centres residencials de gent gran i de persones amb discapacitat, davant el progressiu augment de circulació de la variant Delta (més transmissible) de la covid-19 i els elevats nivells de contagis a la comunitat en població no immunitzada.

Durant aquests 14 dies les mesures han aconseguit mantenir continguda l’entrada del Coronavirus SARS-CoV-2 a l’entorn residencial. Les xifres d’afectació màxima han estat d’un 1,5% dels residents distribuïts en aproximadament un 12% dels centres residencials.

Malgrat això i la certa tendència a la reducció de la incidència de nous casos, les dades ac tuals encara mostren una afectació alta a la comunitat i també a les residències, i per tant fan necessari el manteniment de les mesures vigents per reduir més l’afectació dels centres residencials per a persones grans i per a persones amb discapacitat.

Limitació de sortides

Es mantenen, per tant, per als propers 14 dies, les mesures d’intensificació de la protecció dels residents i professionals de les residències: cribratges, tests d’antígens per als visitants dels centres, aïllaments en cas de brot, etcètera. També es manté la limitació temporal de les sortides dels residents (només poden sortir 3 dies o més i han de relacionar-se amb una sola unitat de convivència).

En el cas de centres residencials de persones amb discapacitat es permetran les sortides considerades com a terapèutiques amb l’acord de la direcció del centre, l’equip sanitari de referència i la família, segons va informar ahir Drets Socials.