El portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, el doctor Lorenzo Armenteros, va manifestar ahir que resulta necessari que la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 s’administri «com més aviat millor».

Armenteros va comentar que «aquesta onada té unes característiques diferents a les anteriors per la població a la qual està afectant». «A mesura que va passant el temps estem detectant que els contagis s’estan estenent a persones d’altres edats i a persones vacunades», va assenyalar. Aquest metge de Lugo va advertir que la pujada de contagis «era previsible perquè aquestes vacunes no tenen el caràcter esterilitzant que permetria la possibilitat de no transmetre el virus, el que evita és la progressió de la malaltia», va matisar.

Contagis entre vacunats

Això ha conduït al fet que «es vegi cada vegada més personal contagiat que ja tenia les dues dosis i entre aquest personal podem destacar que es contagien més sanitaris».

«Sí que és cert que la malaltia no infecta d’una manera tan greu però pot arribar a afectar perquè també es van incrementar els casos a les residències de persones de més edat i persones fràgils que necessitaran com a mínim un ingrés hospitalari i esperem que les UCIs no es carreguin massa», va avisar.

Dit això va deixar anar que «sí realment és necessària, que els estudis així ho demostren i l’evidència ho demostra, aquesta tercera dosi s’ha d’administrar com més aviat millor».

«Cal que la tercera dosi serveixi per prevenir conseqüències posteriors evitar anar al darrere dels esdeveniments».