El Parlament ha tancat el primer període de sessions d’aquesta legislatura amb 26 iniciatives legislatives en tràmit: un projecte de llei que prové d’un decret llei, 20 proposicions de llei dels grups i 5 ILP. Durant aquest primer període de sessions s’han celebrat dos debats d’investidura de Pere Aragonès com a candidat a la presidència de la Generalitat. En el primer, els dies 26 i 30 de març, no va ser elegit ni en primera ni en segona votació, mentre que el 21 de maig va aconseguir 74 vots d’ERC, JxCat i la CUP i va poder ser investit. El Ple ha fet 11 sessions des que es va constituir el 12 de març.

Fins ara s’han aprovat 18 mocions fruit d’interpel·lacions al Govern i ha aprovat una setantena de resolucions en ple o comissió. A més, hi ha més de 200 propostes de resolució presentades pels grups pendents de debat i votació. D’altra banda, la Mesa s’ha reunit 26 cops, la Junta de Portaveus 14 i la Mesa Ampliada, 5.

Decrets llei, projectes de llei i proposicions de llei

Des de l’inici de la legislatura el Ple ha debatut i validat 8 decrets llei promulgats pel Govern. A banda, el projecte de llei que està en tràmit prové del decret llei aprovat al darrer Ple sobre el fons complementari de riscos de la Generalitat, que es va acordar tramitar com a projecte de llei.

Fins ara, la cambra té en tràmit 19 proposicions de llei presentades pels grups, dues de les quals ja han superat el debat de totalitat al Ple, de manera que continuaran ara la tramitació en comissió i ponència abans de tornar al Ple perquè les aprovi definitivament. Són la proposició de llei d’ampliació de les mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional (ERC, JxCat, CUP i ECP) i la proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic (CUP). A més, hi ha en tràmit una proposta per presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició de llei per garantir el retorn social del rescat bancari (ERC).

Iniciatives legislatives populars

El Parlament té en tràmit 5 proposicions de llei fruit d’ILP de legislatures anteriors que, després d’arribar a les 50.000 signatures de suport necessàries, ja havien superat el debat de totalitat. Són la proposició de llei electoral de Catalunya, la de mesures urgents per a l’habitatge (vuitena legislatura), la de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 (desena legislatura), la de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, i la de l’esport i l’activitat física de Catalunya, que es tramita juntament amb una proposició de JxCat, ERC i el PSC-Units (dotzena legislatura). Una altra ILP, la de la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals, està en la fase de recollida de signatures.

Control al Govern

El nou Govern d’Aragonès s’ha sotmès a quatre sessions de control, en què el president ha respost 32 preguntes dels grups i els consellers, 54. Aragonès també ha comparegut davant el Ple a petició pròpia per debatre la desjudicialització del conflicte polític, a més de per informar de la composició de l’executiu.

Comissions

Les comissions han fet 60 reunions des de l’inici de la legislatura. De moment s’han constituït sis comissions creades per llei o reglament i les 15 legislatives, que es van constituir el passat 11 de juny.