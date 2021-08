Protecció Civil ha alertat d'un repunt d'ofegaments en aigües interiors i ha reclamat màxima prudència a l'hora de banyar-se. La temporada de bany va començar el 15 de juny i fins al moment s'han produït set morts en aigües interiors, bona part menors. Pel que fa a les platges s'han produït 12 ofegaments mortals, els mateixos que en el mateix període de l'any passat, i a les piscines hi han mort quatre persones. La cap del servei de gestió d'Emergències de la Generalitat, Montse Font, ha fet una crida a la prudència i ha aconsellat banyar-se preferentment en zones vigilades. A més, ha demanat a la gent gran que no es banyi si es troba malament, ja que les víctimes acostumen a ser homes d'uns 70 anys amb patologies prèvies.

Enguany hi ha hagut set morts en aigües interiors des de principi d’any. En concret, s'han produït a una bassa de Torres de Segre, al llac de Caldes de Malavella, a la riera de Rajadell, al riu Ebre, al Canal de Balaguer Lleida, al pantà Llosa Cavall i al de Siurana. Quatre de les víctimes eren menors d'edat. Font ha explicat que en anys anteriors les xifres eren més baixes i reflectien la prudència en aquestes zones, a on la gent no acostuma a anar-hi sola. Ha reconegut però que està sent un any "desgraciat" en aquest àmbit, especialment per la incidència de víctimes menors.

En aquest sentit, ha explicat que en alguns casos eren menors que no sabien nedar i per això ha insistit en la necessitat d'aprendre, d'extremar la vigilància i de portar elements de protecció com armilles. Pel que fa a les platges, l’any passat, durant el mateix període hi van haver dotze morts, que van arribar als 24 al final de la temporada, mentre que el 2019 es va viure la pitjor temporada de platges, segons el registre de Protecció Civil, amb 29 morts. Entre el 2013 i el 2018 l’any amb més morts va ser el 2017, quan n’hi van haver 22.

Font ha explicat que tot i que les xifres d'ofegaments mantenen els valors de l'any passat, són marcadors "força elevats". Tampoc hi ha canvis respecte al perfil dels ofegats, que acostumen a ser homes grans que es cansen a l'aigua o que es troben malament i no poden sortir-ne. Per això, Font ha recordat que és preferible que vagin acompanyats i, sobretot, que no es banyin si tenen malestar.

Un 25% més d'actuacions del SEM

Pel que fa als ofegaments mortals en piscines, des del 15 de juny han mort quatre persones. Un home de 77 anys a Llançà, un home de 40 anys a Gavà, un home de 89 anys a Olius i una dona de 91 anys a Llers. Fins aquest dimecres hi ha hagut sis ofegaments no mortals amb ferits greus o menys greus, tres dels quals menors d’edat. En aquest sentit, Font ha apuntat que des del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han fet 101 actuacions, un 25% més que l'any passat. Les dades a les piscines són similars als anys anteriors. Durant les temporades d’estiu del 2014 al 2020 hi ha hagut entre cinc i nou ofegaments mortals a les piscines. El 2019 van ser cinc i el 2020 van ser set. Els ofegaments no mortals amb ferits greus o menys greus van ser 17 el 2018 i 16 el 2020.

Màxima prudència i vigilància

Davant d'aquesta situació, Font ha fet una crida a extremar la prudència i la vigilància. Ha insistit en la necessitat de vigilar els menors, tenir molta cura a les piscines privades on no hi ha vigilància i on cal tenir elements de tancament. "Mirar un missatge són cinc segons en què un nen es pot estar ofegant", ha manifestat.