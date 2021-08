La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestat que li sembla bé l'ampliació que es realitzarà a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat i ha celebrat les inversions que es realitzen a Catalunya, que beneficien els ciutadans, i no les que es destinen a la independència. En declaracions als mitjans, després de visitar el Parc de Bombers de San Martín de Valdeiglesias, ha sostingut que les inversions de l'Estat a qualsevol part del territori «són sempre benvingudes» i si creuen necessari fer aquesta ampliació, «com l'anterior govern del PP amb Mariano Rajoy així ho va considerar», no té res més a dir i li sembla bé.

«Ara jo amb el que no estic en absolut desacord és amb incrementar-li els impostos a la resta d'espanyols per anar a pagar no administracions, que repercuteixen en benefici dels ciutadans sinó en polítiques il·legals i rupturistes com pretenen els independentistes a Catalunya i que després no beneficien a ningú», ha dit. Per Ayuso, si les inversions dels altres, si els diners de tots els espanyols, van per pagar «aquests somnis» tenen tot el seu desacord i la seva reprovació, però si van per més inversió pública doncs «benvingudes». Això sí, ha alertat que espera que aquestes no siguin «en detriment de la resta» i segons «aquella Espanya multinivell on al final es finança per dos a algunes comunitats perquè els seus líders et mantenen en les institucions».