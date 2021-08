Guanyem Badalona en comú va instar ahir la resta de forces de l’oposició a «aparcar les diferències» i pactar una moció de censura per fer fora el PPC, que lidera Xavier García Albiol, del govern municipal de Badalona després que cancel·lés una obra de Joel Joan per les «polèmiques» de l’actor, va informar Efe.

La formació, liderada fins a les passades eleccions al Parlament per Dolors Sabater, cap de llista de la CUP en les eleccions del 14 de febr3r, va apel·lar així ERC, el PSC, els comuns i JxCat per «aparcar les diferències i construir una alternativa compartida de model de ciutat que, a curt termini, passaria per interrompre el govern de PP i fer un relleu a l’alcaldia a través d’una moció de censura».

Ho va fer després que l’ajuntament cancel·lés l’obra El gran comediant, de Joel Joan, inicialment programada per a la temporada que ve al teatre Zorrilla, pel «comportament públic del seu protagonista en els últims dies, incompatible amb la programació d’un teatre municipal», tal com va assenyalar a Twitter la regidora de Cultura, Educació i Joventut d’aquest municipi, Amanda Feria.

Per això, Guanyem exigeix la dimissió del primer edil, al qual acusa de «censurar» l’actor per la seva «adscripció política independentista, en un clima generalitzat de coacció ideològica imposada pel PP en els ens municipals».

A més, aquest partit va instar la resta de l’oposició a reprogramar l’espectacle «fent valer la seva majoria» en el Consell d’Administració de Badalona Cultura, que gestiona els teatres de la ciutat.

Sabater ja va animar a pactar una moció de censura contra García Albiol el març passat, coincidint amb la seva renúncia a l’acta municipal per ser diputada al Parlament. En el seu comiat, Sabater va llançar aquesta proposta, tot i que la negativa de Guanyem a fer torns a l’alcaldia amb el PSC després dels comicis municipals va ser el principal motiu que va frustrar a darrera hora el pacte al qual havia arribat l’oposició per evitar que el PPC tornés al govern local.