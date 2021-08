Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un dels proxenetes més buscats a l'Estat que captava noies amb necessitats econòmiques per prostituir-les. El detingut té 38 anys, és de nacionalitat espanyola i se l'acusa dels delictes d'agressió sexual i amenaces. La investigació de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans es va iniciar al gener. Els agents han acreditat que l'arrestat buscava noies que s'oferien laboralment per fer tasques domèstiques de la llar o altres feines a través de portals d'anuncis a internet i que estaven en una situació econòmica precària. Aleshores les captava per exercir la prostitució i les explotava sexualment. També extorquia els usuaris que trucaven als telèfons de les noies i que ell controlava.

La investigació va començar quan una noia que patia una situació econòmica precària a conseqüència dels efectes de la pandèmia va conèixer un home que li va oferir mantenir relacions sexuals a canvi de diners. Aquest va proporcionar el seu telèfon a una coneguda seva que, uns dies després, li va trucar i li va oferir dedicar-se a la prostitució. La noia hi va accedir per les necessitats econòmiques que tenia. Al cap d'un temps i donat que al pis on treballava hi havia poca feina, una companya li va proposar la possibilitat de treballar com a prostituta amb un home que gestionava un xat de missatgeria instantània on s'oferia dur a terme aquesta activitat. La víctima hi va contactar i hi va parlar durant uns dies. L'home li va demanar accés al seu document d'identitat i que li enviés fotos sense roba, per les quals li va fer uns pagaments a través d'una aplicació. Posteriorment i amb l'excusa de satisfer una de les diverses parafílies que tenia l'home, la va citar en un hotel amb el suposat objectiu de fer-li unes fotografies de caràcter sexual. Ella hi va accedir, però un cop a l'habitació es va adonar que no tenia cap intenció de fer-li fotografies i aleshores la va agredir sexualment.

Els investigadors van començar a treballar per identificar l'agressor sexual. Els Mossos han destacat que les indagacions policials han estat molt complexes, ja que l'arrestat prenia moltes mesures d'autoprotecció. Entre d'altres, suplantava la identitat d'algunes de les noies que tenia sota el seu control i obtenia targetes de crèdit, contractava línies telefòniques i obria comptes corrents al seu nom. D'aquesta manera la seva identitat quedava protegida i dificultava una eventual acció investigadora de la policia. Als usuaris, els reclamava diverses quantitats de diners sota l'amenaça que si no pagaven difondria als seus contactes que eren usuaris de prostitució. La policia ha trobat també que aquest home demanava crèdits amb la identitat de les noies, primer de quantitats poc abundants i, més tard, de sumes de diners més grans. El detingut estava reclamat per tres jutjats de diversos punts de l'Estat per fets delictius de les mateixes característiques. L'arrestat va passar ahir a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.