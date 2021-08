Els nivells d'anticossos IgC enfront de la proteïna Spike del SARS-CoV-2 es mantenen estables, o fins i tot augmenten, set mesos després de la infecció. Així ho revela un estudi de seguiment en una cohort en personal sanitari coordinat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) en col·laboració amb l'Hospital Cínic. L'estudi s'ha fet avaluant els nivells de diferents anticossos en personal sanitari entre març i octubre de l'any passat. La conclusió és que aquests anticossos es van mantenir estables, però en un 75% dels casos van augmentar. Els resultats també donen suport a la idea que els anticossos preexistents contra els coronavirus del refredat comú poden protegir contra la covid-19.

Els investigadors han apuntat que per poder predir l'evolució de la pandèmia i desenvolupar estratègies eficaces és vital entendre la dinàmica i durada de la immunitat enfront del SARS-CoV-2. Per això, un equip liderat per la investigadora de l'ISGLobal Carlota Dobaño va seguir des de l'inici de la pandèmia a una cohort de treballadors sanitaris del Clínic, en el marc de l'estudi SEROCOV. Aquest va avaluar els nivells de diferents tipus d'anticossos dirigits contra diferents antígens del SARS-CoV-2 al llarg del temps.

Es van analitzar mostres de sang de 578 participants, preses en quatre moments diferents entre març i octubre del 2020. Ho van fer amb la tecnologia Luminex per a mesurar, a partir de la mateixa mostra, el nivell i tipus d'anticossos IgA, IgM o IgG enfront de sis antígens diferents. També es va analitzar la presència d'anticossos contra els quatre coronavirus que causen el refredat comú, així com l'activitat neutralitzadora dels anticossos. Es va fer en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Barcelona.

Anticossos estables

Els resultats revelen que la gran majoria de les infeccions en personal sanitari va ocórrer durant la primera onada. I és que, el percentatge de persones amb anticossos enfront del SARS-CoV-2 va pujar poc entre el març i l'octubre: del 13,5% al 16,4%. A excepció dels anticossos IgM i IgG contra la nucleocàpsida del virus, els altres anticossos de tipus IgG (inclosos els neutralitzadors) es van mantenir estables al llarg del temps, confirmant els resultats d'altres estudis recents.

La coautora sènior del treball, Gemma Moncunill, ha explicat que en el 75% de les persones es va observar fins i tot un augment d'anticossos IgG anti-Spike a partir dels cinc mesos, sense cap evidència que haguessin estat novament exposades al virus. En aquest sentit, no es van constatar reinfeccions en la cohort estudiada.

Anticossos del refredat comú contra la covid

Pel que fa als anticossos contra els coronavirus del refredat comú (HCoV), els resultats suggereixen que podrien conferir una protecció creuada enfront de la infecció o la malaltia per covid-19. Les persones que es van infectar per SARS-CoV-2 tenien nivells més baixos d'anticossos contra HCoV. En canvi, les asimptomàtiques tenien nivells més elevats d'IgG i IgA anti-HCoV que les persones simptomàtiques. Dobaño ha apuntat que, tot i que aquesta immunitat creuada no s'ha confirmat, això podria ajudar a entendre a explicar la susceptibilitat tan diferent de la població a la malaltia. L'estudi va comptar amb finançament de la xarxa europea d'innovació EIT Health i s'ha publicat a 'Nature Communications'.