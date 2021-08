Els directors dels festivals de música Vida, Canet Rock i Cruïlla van posar ahir en dubte les dades que dimecres va presentar la conselleria de Salut sobre els contagis que va haver-hi entre els assistents a aquests esdeveniments i van exigir una rectificació perquè, en la seva opinió, es va oferir «una imatge totalment distorsionada».

En declaracions a RAC1, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, i el director del Vida, Daniel Poveda, van expressar la seva «indignació« pel «dany» al sector que produeixen les dades publicades. «No són les dades que esperàvem i no les donem com a bones. No són ni rigoroses ni vàlides. Jo estic molt cabrejat i ofès per com s'ha comportat Salut i demano una disculpa pública perquè crec que aquesta presentació fa un mal enorme a nosaltres i al sector», va emfatitzar Herreruela, que va explicar que des de l’organització del Cruïlla han encarregat un estudi «en profunditat i molt més qualitatiu» per treure les seves pròpies conclusions.

Sobre la idoneïtat de celebrar aquests festivals quan les dades ja mostraven un creixement de contagis, el director del Vida va admetre que «el moment epidemiològic potser no era el més òptim». No obstant això, van remarcar que comptaven amb l'autorització i la supervisió del departament de Salut: «Fem el que ens diuen que podem fer», va rememorar Recoder.

Cribratge a Puigcerdà

El Departament de Salut durà a terme avui un cribratge a Puigcerdà, davant l’increment generalitzat de contagis a la zona. També se’n farà un a la Seu d’Urgell. Les proves s’efectuaran mitjançant PCR d’automostra. Segons ha informat Salut, a Puigcerdà es durà a terme a la plaça Santa Maria, entre les cinc i les set de la tarda.