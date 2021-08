El procés s’està allargant més del previst. L’advocat de l’Estat del Tribunal de Comptes, Rafael García Monteys, considera que no ha de redactar l’informe que li va demanar la delegada instructora que porta el cas dels avals de l’Institut Català de Finances (ICF) perquè es pot donar un «conflicte d’interessos» i hi ha «risc de nul·litat» del procediment.

Monteys ha escrit als seus superiors, en concret a l’advocada general, Consuelo Castro, per demanar-li si veu convenient realitzar aquest informe sobre la «suficiència i legalitat» de la fórmula trobada per la Generalitat per fer front a les fiances dels 5,4 milions d’euros que es reclamen a 34 exalts càrrecs i funcionaris de l’Administració catalana per les despeses en la promoció del procés independentista a l’estranger entre 2011 i 2017. D’aquesta suma, 1,14 milions d’euros corresponen a les anomenades ambaixades catalanes.

El 27 de juliol, la instructora de l’expedient obert, Esperanza García, va fer pública una resolució en la qual assenyalava l’existència d’indicis d’il·legalitat en els avals presentats per la major part dels afectats per afermar els diners que se’ls reclama, i que han estat assegurats amb fons de l’ICF. Cap banc va acceptar participar en l’operació d’avalar els encausats pel Tribunal de Comptes i l’Executiu català va trobar la sortida d’usar l’ICF.

En ple diàleg

El dubte de la instructora es basa en si l’ICF pot cobrir aquestes possibles responsabilitats en haver estat assumides per la Generalitat, que és precisament l’administració presumptament perjudicada per l’actuació dels 34 encausats. El gest de García suposava que el Govern central, del qual depèn l’Advocacia de l’Estat, s’hauria de manifestar sobre aquest delicat assumpte en un moment en què la Moncloa i la Generalitat estan iniciant una nova etapa de diàleg. El fre establert per García Monteys anticipa que l’advocada general es va a negar a presentar l’informe i va tornar la pilota a la instructora del Tribunal de Comptes.

García Monteys destaca que considera que no pot exercir la «funció consultiva» que li reclama la instructora perquè, com recorda, l’inici del procediment va ser conseqüència d’un informe emès per la pròpia Advocacia de l’Estat en el qual es posaven de manifest una sèrie de fets continguts en un informe de fiscalització sobre el procés que havia elaborat el ple del Tribunal de Comptes. L’advocat tem que, si redacta el document, es pugui alterar «l’equilibri entre les diferents parts que intervenen» i hi hauria el risc de «nul·litat» de totes les actuacions.

Entre els 34 afectats per l’expedient es troben els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l’exvicepresident Oriol Junqueras i exalts càrrecs. L’informe que va redactar el Tribunal de Comptes deixa per escrit la manca de control, la inexistència de factures i pagaments injustificats amb activitats vinculades al Procés, tant a Catalunya com a les delegacions a l’exterior. En aquest últim cas, l’òrgan fiscalitzador sosté que els delegats eren els «responsables» d’autoritzar aquestes despeses i que per això estan encausats.

Tant les fiances com els embargaments són mesures cautelars fins que hi hagi sentència ferma. Però, tal com estableix la llei de funcionament de Tribunal de Comptes, si les defenses no abonen la caució corresponent, o aquesta no s’accepta, es procedirà a l’embargament de béns dels implicats fins a cobrir les quantitats que se’ls reclamen cautelarment.

El PP acusa Sánchez de posar al seu servei les institucions

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, va acusar ahir el president de Govern, Pedro Sánchez, de posar les institucions «al seu servei», i també l’Advocacia de l’Estat en la causa de les fiances que el Tribunal de Comptes reclama als càrrecs del procés. Segons la seva opinió, això suposa una «tremenda irresponsabilitat». «El problema és que Sánchez creu que les institucions han de servir-lo a ell», va afirma. El dirigent de el PP va reclamar a l’executiu del PSOE i Unides Podem que «tregui les seves mans» de les institucions.