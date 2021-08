El jutjat d'instrucció 2 de Cervera, en funcions de guàrdia, ha ordenat aquest divendres a la tarda presó provisional comunicada i sense fiança per al conductor detingut per l'accident mortal de Bellpuig (Urgell). L'home, de 36 anys, està acusat d'homicidi imprudent, conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues i d'abandonament del lloc de l'accident. El xoc va tenir lloc cap a tres quarts de dotze de la nit d'aquest dijous al quilòmetre 495,8 de l'A-2 en direcció Lleida. Per causes que s'estan investigant, el turisme ha xocat per encalç amb una moto i el conductor de la motocicleta, un veí de Lleida de 58 anys, ha mort de matinada després de ser traslladat en estat greu a l'Hospital de Vilanova de Lleida.

Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, el conductor del turisme ha fugit del lloc de l'accident però ha estat localitzat a pocs quilòmetres, en una de les sortides de l'A-2, amb el vehicle avariat i amb danys a causa del xoc. L'home superava la taxa d'alcohol permesa -ha donat 0,85 mg/l aire expirat- i ha donat positiu en cocaïna.

Amb aquesta són 79 les víctimes mortals en accidents de trànsit des del gener.