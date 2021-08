Un vaixell de transport de bestiar que es trobava buit en una zona de fondeig del port de Tarragona a l'espera de poder carregar en els pròxims dies ha patit un incendi aquest divendres a la tarda. La vintena de persones de la tripulació han estat traslladades amb remolcador al port i no hi ha ferits. El vaixell es diu Elbeik i porta la bandera de Togo. Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb helicòpter fins al vaixell per avaluar l'incendi i mirar d'apagar el foc, que afectaria la segona planta sota el pont de l'embarcació. El Port de Tarragona ha activat en alerta de nivell 1 el seu pla d'autoprotecció.

Segons ha informat l'autoritat portuària tarragonina a Twitter, les primeres informacions indiquen que l'origen del foc es localitza en la zona d'acomodació i estança, sota el pont del vaixell. L'incendi afecta totalment aquesta zona de l'embarcació.

El fum negre que provoca el foc és causat per la combustió d'una llanxa salvavides del buc, on no hi ha càrrega, ni animals, afegeix el Port de Tarragona. Els responsables del dispositiu de seguretat descarten "qualsevol risc de vessament al mar provinent del vaixell".

En les tasques d'extinció, que es realitzen des dels remolcadors i des del vaixell, hi treballen de manera conjunta membres dels Bombers de la Generalitat, del Parc Químic de Seguretat i Salvament Marítim.