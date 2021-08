L’Ajuntament de Barcelona ha imposat una sanció de 45.000 euros als propietaris d’un pis i a la immobiliària que el comercialitzava per discriminació directa per racisme, segons va anunciar ahir el consistori. La sanció es basa en la constatació que malgrat que hi havia una persona interessada a llogar el pis, no se li va llogar per ser marroquí. Els fets daten de principis del 2020.

Segons l’ajuntament, és la primera sanció que imposa un consistori per aquesta raó, considerada una falta molt greu. A Barcelona hi va haver un cas similar però no idèntic, quan es va precisar en un anunci que un pis en oferta només ho estava per a inquilins potencials que fossin espanyols.

La sanció imposada pel cas del marroquí està prevista en la llei d’habitatge que va aprovar el Govern tripartit el 2007. No sorprèn que no existeixin precedents perquè el cas correspon a una situació que es fa molt difícil de demostrar.