Primer va ser un debat monogràfic al Parlament sobre la mortalitat, el caos i el desgovern a les residències de gent gran durant la pandèmia, en què els propis geriàtrics van demanar la paraula sense èxit. Després, aquests van acudir a la comissió d’investigació creada per unanimitat a la cambra catalana, tot i que ERC ho va fer a contracor. Però van arribar les eleccions i la comissió va quedar suspesa. I ara no existeix -a falta de sorpreses- cap interès especial en la majoria de partits a reactivar-la. «Si no s’usen bé, les comissions d’investigació no serveixen per a res», diu un parlamentari de la comissió de política social del Parlament. Curiosament, la investigació va ser acordada entre d’altres pel partit d’aquest parlamentari. Ara, un a un, la majoria de formacions van despenjant-se d’aquest ímpetu inicial. I el Govern? També prepara el terreny de l’adéu a la comissió: addueix que la decisió està en mans dels partits i que hi ha «moltes fórmules» per debatre la qüestió.

No és només que els grups del Govern (JxCat i ERC) no tinguin cap entusiasme en reobrir la investigació, sinó que grups com el socialista creuen que la iniciativa oberta l’any passat va ser «un desastre» perquè es va demanar la compareixença entre altres del president del Govern i d’exdirigents del tripartit, dilatant en excés, segons el PSC, les tasques. Ara els socialistes s’obren a analitzar el caos de les residències però centrant-se només en «les solucions» i no en «les responsabilitats».

ERC no ha pres una decisió

A ERC ha estat impossible aconseguir una opinió pública d’un portaveu polític del partit o del grup parlamentari. El missatge únic que es trasllada és que no s’ha pres cap decisió. Una dirigent suggereix, però, que la possibilitat de tancar definitivament la comissió d’investigació està damunt de la taula: «No ens fa por retre comptes, però considerem més útil posar els aprenentatges al servei de canviar el model de gestió de les residències, per això estem mirant quin és el millor mecanisme».

Paraules similars a les que es diuen des de JxCat: «Sóc molt crític amb les comissions d’investigació si no traiem res d’elles», apunta un parlamentari de la formació de l’expresident Puigdemont. Partit i grup que oficialment no ha pres una decisió i que entre línies afirmen que si no es reprèn la investigació serà un favor que faran als seus socis republicans, on milita el que va ser conseller de polítiques socials, Chakir el Homrani, i la que era la consellera de Salut Alba Vergés.

Per si l’embolic partidista fos poc, també la CUP i els «comuns» s’han atiat en públic perquè els anticapitalistes consideren unilateral la decisió dels «comuns» de presentar la proposta formal de reobertura de la comissió, de la mà de Ciutadans. Els de Jéssica Albiach al·leguen que no es pot retardar més aquesta qüestió i acusen els anticapitalistes de tapar els seus socis de Govern. La qüestió s’haurà de votar al ple de Parlament. Probablement a l’octubre.

Exigir responsabilitats

Mentrestant, el que va ser president de la comissió d’investigació, l’exdiputat de la CUP Vidal Aragonés, assegura que va intentar impulsar una declaració d’intencions de tots els grups perquè es comprometessin a reprendre la investigació parlamentària després de les eleccions, però que «el PSC i els ‘comuns’ no van voler signar-la».