El primer tinent d’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, reclama un debat «rigorós i sense apriorismes» sobre l’ampliació de l’Aeroport del Prat davant la controvèrsia política i mediambiental que suscita el projecte.

L’edil defensa que aquesta infraestructura és bàsica per impulsar la diversificació de l’economia de Barcelona i Catalunya, ja que convertirà a l’aeroport d’El Prat en un node de vols intercontinentals, cosa que es traduirà en una major connectivitat internacional que permetrà atreure talent i empreses.

«Augmentarem la possibilitat de connectar via aèria Barcelona amb les ciutats del món que generen més innovació i tecnologia, i això s’apropa més al model al qual volem anar d’economia diversificada», va assenyalar el representant socialista.

El regidor del PSC creu, a més, que Catalunya ha estat massa anys reivindicant inversions en infraestructures en l’àmbit del ferrocarril i de la connectivitat aèria, i que per aquest motiu no pot deixar escapar un projecte que contempla una inversió de 1.700 milions al Prat i l’arribada de l’alta velocitat als aeroports de Reus (Baix Camp) i Girona.

El Govern i la Generalitat han aconseguit aquesta setmana un principi d’acord per desbloquejar el projecte i definir el pla director que ha de guiar les actuacions a realitzar. «L’acord permet que puguem debatre, encara no es parla d’un pla concret», va recordar el socialista, que defensa la importància que l’ampliació es dugui a terme amb un consens ampli polític i territorial.

«Crec que tots coincidim en la necessitat d’estar mes ben connectats amb el món», va sostenir el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.

Els principals agents econòmics de Catalunya, com les patronals, els sindicats o la Cambra de Barcelona, ja han mostrat el seu suport al projecte, mentre altres veus s’hi han manifestat obertament en contra, entre elles l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, o els col·lectius ecologistes.

Ara com ara, la principal trava que posen sobre la taula els contraris a l'ampliació és el mediambiental, ja que allargar 500 metres la tercera pista de l'aeroport de Barcelona, com planteja Aena, suposaria envair la llacuna de la Ricarda, al Delta del Llobregat, un espai protegit per la xarxa europea Natura 2000.

Decisió europea

Collboni va subratllar que, en tractar-se d'un espai protegit, és la Comissió Europea (CE) la que «tindrà l'última paraula» sobre el projecte que finalment s’acordi, cosa que és una garantia que es compliran totes les exigències mediambientals. «Podem estar tranquils», va assegurar el polític socialista.

Collboni va reclamar, això sí, que es dugui a terme un debat «rigorós» i «sense idees preconcebudes», ja que això «ha de permetre impulsar una infraestructura clau per al futur de Catalunya, permetent a Barcelona competir amb les grans metròpolis i captar talent i empreses tecnològiques i d'alt valor afegit».