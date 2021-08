En els últims quatre anys, un total de 1.546 presos de Catalunya han estat classificats en algun moment en primer grau, el més restrictiu del tres que té el reglament penitenciari, 328 dels quals en el règim especial, el més dur. Dels més de 1.500 en primer grau, 148 van ser classificats inicialment en aquest règim, i 1.398 ho van ser després d’estar en un grau superior però haver tingut un mal comportament o evolució o per circumstàncies personals. El maig passat, Catalunya tenia 1.683 interns en règim obert o tercer grau, xifra estable durant l’últim any, 6.110 en règim ordinari o segon grau, i 127 en règim de primer grau o tancat. Les dades les ha facilitat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, en diverses respostes per escrit a preguntes del grup parlamentari de Vox.

En segon grau però gaudint del règim de l’article 100.2 del reglament penitenciari, que permet sortir els dies laborables, hi havia 33 interns, cinc dels quals eren a presó per primer cop, amb penes inferiors a 6 anys i amb la quarta part de la pena complerta. Nou d’aquests tenien penes superiors als sis anys. Ciuró recorda que no és un requisit fer un voluntariat per gaudir d’aquest article. Uns 1.800 presos gaudeixen de permisos ordinaris habitualment.

La classificació inicial en tercer grau s’aplica, com a prova pilot, al centre obert de Barcelona i al centre obert de Lleida. De moment s’ha proposat per a 23 reclusos, amb penes de 9 mesos a 5 anys de presó, i amb delictes per drogues, trànsit, lesions i econòmics.