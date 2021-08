L’epidemiòleg Oriol Mitjà va defensar ahir que un cop oberta la vacunació a partir dels 12 anys és «correcte» plantejar el passaport covid. Mitjà va afirmar a RAC1 que tothom ha tingut temps de demanar cita per vacunar-se i per això creu que s’ha d’instaurar un passi que permeti l’accés a determinats espais o esdeveniments només a gent vacunada. Va afegir que la protecció de la salut preval per sobre del dret a la no discriminació. En tot cas, va dir que caldria regulació estatal per evitar que l’empresa privada en faci un «abús».

L’epidemipoleg també es va mostrar partidari que la vacuna sigui obligatòria per al personal sanitari que estigui en contacte amb persones vulnerables. Mitjà va argumentar que «és inconsistent que un hospital posi en risc els seus pacients perquè té un metge, una infermera o un auxiliar sense vacunar». «La vacuna ha de ser obligatòria per als sanitaris i professors que tinugin contacte amb persones vulnerables», va sentenciar el metge de l’Hospital Trias i Pujol de Badalona, que va indicar igualment que s’ha de posar la tercera dosi de la vacuna a persones grans i a la població vulnerable. «A la població general encara no cal», va assegurar.

Respecte la polèmica de la celebració de festivals a l’estiu que han causat nombrosos contagis entre els assistents, Mitjà va dir que, si bé ell no els hagués permès, «no hem de demonitzar-los, ja que el seu impacte en la cinquena onada ha estat petit». «Si fem bé les coses - va considerar- amb molta probabilitat no patirem noves onades de coronavirus».