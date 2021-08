El curs polític català va començar amb una pancarta que va provocar la inhabilitació del president i va alimentar el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat. Deu mesos després, ha acabat protagonitzat per una inversió de 1.700 milions d’euros a l’aeroport de Barcelona fruit d’un acord entre la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez.

El canvi de rasant respon a un partit i un nom: ERC i Pere Aragonès. El triomf dels republicans en la pugna entre independentistes, en uns comicis amb una victòria del PSC, té una transcendència històrica per a aquesta formació, que no ostentava la presidència de Catalunya des de l’etapa republicana. Però, a més, aquest canvi significa que l’independentisme pactista, dialogant i que rebutja per ara la unilateralitat és el que mana en les estratègies davant de l’opció rupturista i frontista dels de Puigdemont, que segueixen apostant per la confrontació.

L’element en comú de l’anterior i la nova etapa és el paper aritmèticament decisiu de la CUP al Parlament. Sense els anticapitalistes, Aragonès no té majoria absoluta a la Cambra. D’entrada, els cupaires han donat un marge de maniobra de dos anys al nou Govern. Això també representa, en el complex món de la CUP, un canvi respecte l’any passat. A més, el nou president compta amb dos possibles aliats més al Parlament per tirar endavant determinades polítiques: el PSC i els comuns. Els socialistes saben que ERC és decisiva per apuntalar la majoria de Govern del PSOE, fet pel qual la seva actitud a Catalunya és d’oposició constructiva. El mateix passa amb els «comuns», que fins i tot van arribar a negociar la investidura amb Aragonès però van rebutjar participar en una operació que inclogués JxCat.

Els indults, punt d’inflexió

El canvi de rasant ha tingut en els indults als presos independentistes el seu moment clau. Malgrat que la majoria d’ells han proclamat que mantenen intactes les seves aspiracions sobiranistes i han evitat demanar perdó, i malgrat que ERC i Junts sostenen que aquest ha estat un acte insuficient donada l’existència d’altres causes judicials com la del Tribunal de Comptes contra 34 excàrrecs de la Generalitat per suposadament internacionalitzar el procés amb diners públics, la veritat és que la sortida de la presó dels exdirigents del Govern és el punt de partida que uns i altres s’exigien per iniciar un procés negociador i fer possible que ERC segueixi donant suport al Govern al Congrés, inclosos els Pressupostos de l’Estat.

Un altre símptoma del canvi és que el PSC i el PSOE han evitat fer sang de l’esmentada actuació del Tribunal de Comptes i han optat per posar-se de perfil quan el Govern ha activat avals públics als encausats mitjançant l’Institut Català de Finances. En la comissió bilateral Estat-Generalitat del passat 2 d’agost, tot i que no es va arribar a cap gran acord, els dos governs van apostar per posar un calendari sobre la taula per transferir beques i rodalies a Catalunya i intentar desencallar conflictes que afecten el dia a dia de milers de ciutadans en situació de necessitat, com el del xoc entre l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de Ciutadania, o el del rebuig de Govern a la llei catalana que posa un límit als preus dels lloguers a la majoria de les grans ciutats de la comunitat. Assumptes que no acostumen a ser portada, però que tenen una gran transcendència social.

Pel que fa als acords, el més significatiu és el pacte per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona entre el Govern i l’executiu de Pedro Sánchez. És un acord segellat pel vicepresident, Jordi Puigneró, de JxCat, que ha mantingut un discurs molt crític amb l’Estat respecte la manca d’avenços en l’autogovern, al mateix temps que ha aplaudit sense embuts la injecció de 1.700 milions per ampliar l’aeròdrom . Una operació amb suport empresarial però amb un ampli rebuig social, fins i tot en les files de Junts i ERC, així com en forces com els comuns i col·lectius ecologistes.

El que ha posat sobre la taula el pacte del Prat és una cosa que inquieta els estrategs de Junts: que el debat polític es torna a centrar en les mesures d’impacte social i econòmic, mentre el procés viu un període que no preveu grans canvis durant els propers anys malgrat que el sobiranisme fa bandera d’un 52% de vots que va aconseguir en els comicis de febrer.

Aragonès ha apostat, doncs, per una nova etapa. En els seus discursos d’investidura -va haver de pronunciar-ne dos perquè Junts va portar fins al límit el seu pols i no el va avalar en el primer debat- no va retre homenatge als seus antecessors, sinó que va fixar la mirada en el futur. El seu èxit dependrà del fruit del diàleg amb el Govern, que al seu torn depèn en bona part d’ERC a Madrid. I dependrà també de la capacitat de traves que puguin introduir Puigdemont i la CUP a aquest relat per reactivar l’independentisme més radical en contra d’aquest nou camí.

Dependrà, també i en última instància, de si el Govern demostra amb fets la seva aposta per una governabilitat eficaç en els dos grans desafiaments que té davant seu: la pandèmia encara incontrolada i la feble recuperació econòmica.