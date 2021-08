El passat 13 de juliol, el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre de forma cautelar els indults als nou condemnats del procés tot i la petició que li van plantejar Ciutadans i Vox. La sala del contenciós administratiu ha considerat que cal primer resoldre el fons per no restringir el dret a la llibertat dels beneficiats amb la mesura de gràcia. Ara, mentre els magistrats estudien en profunditat l’assumpte, el Govern i l’oposició s’han embrancat en un intercanvi d’acusacions sobre suposats intents d’influir en l’alt tribunal.

L’origen de la controvèrsia és una entrevista que la ministra de Justícia, Pilar Llop, va concedir a El País dissabte. Preguntada sobre si creu que el Suprem pot anul·lar els indults, va respondre: «No sé el que farà la sala del contenciós administratiu, però sincerament crec que és bastant improbable que això succeeixi des del punt de vista jurídic». El primer a aixecar la veu contra Llop va ser Edmundo Bal, vicesecretari general de Ciutadans i advocat de l’Estat en excedència. Segons la seva opinió, les paraules de la ministra són una crida a la sala tercera del Tribunal Suprem, «una ingerència política en el poder judicial i un atemptat contra la divisió de poders». No obstant això, Bal va descartar que influeixi en els magistrats, ja que jutjaran l’assumpte «amb autèntica independència» i seguiran sent, va apuntar, «el dic de contenció contra el separatisme». El dirigent taronja creu que els dirigents del procés tornaran a la presó.

De similar manera ho va veure el PP. El partit de Pablo Casado també va impugnar la mesura de gràcia encara que no va sol·licitar la mesura cautelar de ficar-los de nou a la presó. El secretari de Justícia de la formació i també conseller de Justícia a la Comunitat de Madrid, Enrique López, va criticar la ministra i va qualificar la seva resposta d’«inadequada» per ser la titular de Justícia. «Si hi ha un ministre que no ha de valorar les decisions judicials ni fer al·lusions a quina ha de ser la decisió judicial més encertada, és el ministre de Justícia», va afirmar en una entrevista a la Sexta.

Per part seva, la titular de Justícia va assenyalar ahir que qui fa aquestes afirmacions sobre el seu suposat intent d’ingerència «desconeix com és el sistema judicial i l’absoluta independència que tenen els magistrats del Suprem». «Això és que no els coneix bé», va afegir. Llop va recordar també que l’advocacia de l’Estat, que depèn de l’Executiu, ha al·legat que hi ha una manca de legitimació per part de les forces polítiques que han presentat el recurs. Tampoc espera l’anul·lació del perdó als independentistes la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Sincerament és un escenari que no contemplo», va assenyalar la setmana passada.