L’actual abat de Montserrat, Josep Maria Soler (Girona, 1946), compleix 75 anys el 13 d’agost i, tal com estableix la regla de sant Benet, presentarà la seva renúncia a la congregació, i així s’obrirà el procés d’elecció del seu successor, que està previst que es decideixi al proper mes de setembre.

Està previst que el successor de Soler, que fa 21 anys que és abat de Montserrat, sigui elegit al setembre en una votació secreta que serà supervisada per l’abat president de la congregació Subiaco-Montecassino –de la qual depèn Montserrat–, Guillermo León Arboleda.

Els prop de 60 monjos de la comunitat que han fet professió solemne, així com els pocs que són al monestir de Santa Maria del Miracle, a Riner (Lleida), i a l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, a Codalet (França), que depenen de Montserrat, i els que estudien a Roma o l’Àfrica, hauran d’elegir un successor.

Tots els monjos menors de 75 anys són candidats a ser el nou abat i no poden fer campanya per guanyar la votació, per al que és suficient la majoria simple.

El nou abat haurà d’afrontar reptes com l’organització, el 2025, del mil·lenari del monestir, fundat per l’abat Oliva en el segle XI, o les dificultats econòmiques del santuari, que el 2020, per culpa de la pandèmia, va perdre un 74% de visitants i es va veure obligat a presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que va afectar la totalitat de la plantilla de l’abadia, 295 treballadors.

El procés i els abusos

Els últims anys de Soler al capdavant de Montserrat han estat marcats pel procés, en què l’abat s’ha posicionat a favor del diàleg i en contra de l’empresonament dels líders independentistes, a qui en el seu moment va visitar, així com els escàndols d’abusos sexuals a menors.

En aquest sentit, el 2019 Soler va impulsar nous mecanismes de protecció a menors i una comissió per estudiar qualsevol cas de presumptes abusos després de conèixer-se llavors que el monjo Andreu Soler, ja mort, va actuar durant anys com un «depredador» sexual i un «pederasta», fet pel qual el responsable del monestir va demanar perdó públicament. Més recentment, a principis del mes de juliol passat, l’abat va apartar de totes les seves activitats el monjo benedictí G.S.V. després de rebre una comunicació dels Mossos d’Esquadra perquè havia estat denunciat per uns abusos sexuals que hauria comès el 2019 contra un menor que llavors tenia 17 anys.

Nascut a Santa Eugènia

Soler, nascut a Santa Eugènia de Ter, a Girona, el 1946, va ser deixeble del bisbe Pere Casaldàliga, es va postular com a monjo de Montserrat el 1970, va professar el 1975, va ser ordenat sacerdot el 1981 i va ser elegit abat el maig de 2000, quan va substituir Sebastià Bardolet.