El Govern va engegar una campanya per animar els estudiants universitaris a vacunar-se abans de l’inici del proper curs 2021-2022, amb la intenció d’augmentar el percentatge de joves immunitzats per poder garantir la màxima presencialitat als campus de Catalunya. Un de cada dos joves catalans menors de 29 anys ja disposen d’almenys una dosi de la vacuna, però Salut vol ampliar aquesta xifra per assegurar el 70% de presencialitat de les classes que fixa el PROCICAT per al proper curs.

El Departament de Recerca i Universitat, recolzat pel de Salut, difon als seus perfils de les xarxes socials tota la informació necessària perquè els estudiants universitaris aprofitin aquestes vacances d’estiu per vacunar-se. Actualment es pot fer a tots els punts de vacunació habilitats a Catalunya sense cita prèvia.

Un 20,8% de joves entre 20 i 29 anys ja disposen de la pauta completa de vacunació. Les xifres són molt similars als d'edats compreses entre 16 i 19 anys: 54,3% amb primera dosi i 18,7% amb pauta completa de vacunació. El jovent d’entre 16 a 29 anys estan rebent dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna. Des del Departament de Salut consideren fonamental la implicació d'aquesta franja d'edat, amb la finalitat d'arribar a la immunitat de grup, minimitzar els efectes de la pandèmia i iniciar el curs acadèmic amb més seguretat.

Estudiar a l’estranger

El Govern també ha prioritzat la vacunació de l'alumnat que participa en programes d'estudi a l'estranger, que podien rebre la vacuna abans que s'obrís el període corresponent a la seva franja d'edat. Els estudiants que durant l'estiu tenien previst traslladar-se a d'altres països on fos necessari un certificat de vacunació han pogut dirigir-se al seu CAP.