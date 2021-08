L’incendi de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) ha cremat una superfície de 75 hectàrees d’un potencial 1.200, de les quals 450 a Catalunya. El bombers confien a controlar el perímetre del foc en les pròximes hores i estabilitzar-lo abans d’aquesta nit. Així, ho ha confirmat el cap de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre, Ricard Expósito, en l’atenció feta aquest vespre als mitjans des del centre de comandament, situat a la Pobla de Massaluca. Els Agents Rurals segueixen investigant les causes que haurien originat el foc.

A petició dels bombers, els Mossos han evacuat el càmping Port Massaluca i ha traslladat els campistes al poliesportiu del municipi de Faió, a l'Aragó. Els serveis d'emergència també ha evacuat cinc treballadors d'una zona de cultius propera per precaució.

En el moment de desallotjar el càmping s'han traslladat una trentena de persones que es trobaven a les instal·lacions i hi ha una desena de campistes més que en aquell moment no hi eren perquè estaven fent activitats al riu.

Afectacions comunicacions

També a petició dels bombers, ADIF ha tret la tensió de la línia que passa per la zona, la línia R15, i no hi ha trens en trajecte en aquest tram.

A banda, estan tallades la TV-7231 i la TV-7411 a la Pobla de Massaluca, segons ha informat Trànsit.

Origen del foc

L'avís s'ha rebut a les 14:11 hores del migdia.

El foc ha començat a la banda esquerra del punt quilomètric 17,9 de la carretera TV-7231, prop de l'estació ferroviària. L'incendi està cremant una zona molt propera al riu Ebre, però s'ha obert i avança en direcció oest, cap al límit amb la comunitat d'Aragó.

La Pobla de Massaluca és un dels municipis del nord de la Terra Alta on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendis. S'investiguen les causes de l'incendi.