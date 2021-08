El Ministeri de Sanitat recomana que es facin un mínim de dos tests de coronavirus setmanals a treballadors de residències de gent gran que rebutgin la vacuna o encara no tinguin la pauta completa. Així ho recull el document que actualitza les mesures a aquests centres per la cinquena onada i del qual va informar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, a la reunió del Consell Interterritorial de Salut d'aquest dimecres. El document també demana que se’ls faci controls de temperatura diaris i obre la porta a «valorar el canvi de lloc de treball» de personal no vacunat que ha de tractar amb residents. Entre treballadors immunitzats, es valorarà fer-los test periòdicament «en situacions d’alta transmissió comunitària».

Concretament, la recomanació és que es faci un cop a la setmana o cada dues setmanes o a la tornada de vacances. En cas que siguin contacte estret d'un positiu, no hauran de fer quarantena però se'ls farà seguiment amb dues proves. Una tan bon punt sàpiguen que són contacte i una segona set dies després del contacte.

Si hi hagués un cas sospitós entre un resident o un treballador vacunat, es farà aïllament fins que tingui resultat d'una prova diagnòstica. Pel que fa a la incorporació de nous treballadors, Sanitat recomana que no s'incorporin persones que no tinguin la pauta completa de vacunació «a no ser que sigui estrictament necessari». Si es dona el cas, se’l vacunarà «al més aviat possible» i haurà «d’extremar les mesures» fins que la completi.

Mesures en residents

Els nous residents no vacunats que ingressin de forma urgent en un centre hauran de fer-se un test de coronavirus a l'arribada. El document estableix que, si no és un ingrés urgent, caldrà «garantir la vacunació amb l'antelació suficient».