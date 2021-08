Els Bombers van estabilitzar a primera hora de la nit d’ahir l’incendi declarat a La Pobla de Massaluca (Tarragona), que a l’hora de tancar aquesta edició havia afectat 75 hectàrees a l’espai natural protegit dels Tossals d’Almatret i Riba-roja, i esperaven donar-lo per controlat avui al matí, segons va anunciar el cap de la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre, Ricard Expósito, en una compareixença de premsa. Com a mesura preventiva, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van desallotjar entre 30 i 40 persones del càmping situat als afores de la Pobla de Massaluca i les van traslladar al poliesportiu del municipi més proper, Faió (Saragossa). També va ser evacuada una explotació agrícola en la qual hi havia cinc treballadors i el propietari i van ser tallats tots els accessos per carretera a la zona, tant per la part catalana com per l’aragonesa.

Expósito es va mostrar «optimista» respecte a l’evolució de les tasques d’extinció i va destacar el «contundent treball» dels mitjans aeris, degut en part al fet que van poder repostar aigua amb rapidesa a l’embassament de Riba-roja i el riu Matarranya.

Va explicar que darrerament s’havia treballat en poder tancar tot el perímetre de l’incendi i va detallar que en les tasques d’extinció van treballar per la part catalana 115 bombers amb 20 vehicles d’aigua, amb el suport de 28/2 aragonesos entre esquadres forestals i mitjans aeris.

Expósito va afegir que en total van intervenir 14 mitjans aeris per la part catalana, entre ells dos aeronaus aportades pel Ministeri de Transició Ecològica que ja operen habitualment amb els equips d’emergències de Catalunya, i tres aragonesos, als quals es van sumar dos hidroavions enviats com a reforç pel ministeri des de la base de Saragossa.

L’incendi es va iniciar per motius que s’investiguen poc després de les dues de la tarda en una zona de vegetació forestal de la Pobla de Massaluca, a la banda del riu Ebre, i va evolucionar cap a l’Aragó. Es tracta de moment de l’incendi forestal més important en el primer dia de l’onada de calor a Catalunya, davant la qual la Generalitat havia demanat extremar la precaució i havia imposat diverses restriccions per impedir l’accés als boscos a 279 municipis de 24 comarques per l’elevat risc d’incendi.

L'incendi de la Pobla de Massaluca va ser un dels 35 de focs de vegetació que els Bombers van atendre a Catalunya, però és el que va cremar més superfície, unes 75 hectàrees d'un potencial de 1.200 si travessava el riu Matarranya i entrava a la comunitat d'Aragó, que és la direcció que prenia inicialment el foc. El treball dels mitjans aeris va permetre confinar el foc en territori català, on tenia un potencial de 450 hectàrees.

«El treball ha estat molt bo i ha permès avançar ràpidament per terra», va destacar Expósito. Les dotacions terrestres seguiran treballant en les properes hores amb les mànegues i eines manuals. Si les condicions meteorològiques de la nit eren favorables, no es descartava controlar-lo avui mateix.

Por per possibles tempestes

Durant la tarda havien preocupat les tempestes seques que s'estaven formant i que avançaven cap a la zona, però finalment es van dissipar. «El comportament de l’incendi hauria estat més erràtic i hauria posat en perill el dispositiu per qüestions de seguretat», va assenyalar Expósito.

També va suposar una dificultat que el foc es localitzés en un dels extrems de Catalunya perquè «costa que els mitjans hi arribin i implementar els recursos necessaris», va explicar el cap de la Regió d’Emergències de Terres de l’Ebre.