El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va advertir que amb l'acord aconseguit amb el Govern central per a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat «no acaba res», sinó que «al setembre ha de començar la seva concreció en el Pla Director».

En unes declaracions després de visitar a Caldetes d'Estrac, el president Pere Aragonès va voler puntualitzar en quina situació es troba el projecte d'ampliació de l'Aeroport del Prat, que inicialment preveu perllongar la tercera pista i construir una nova terminal.

«L’acord aconseguit (va explicar) és que no es bloquejarà la inversió, però encara s'ha de discutir com es fa, i el que defensarà el Govern és que es faci amb la màxima exigència ambiental, i també amb la màxima capacitat de gestió des de Catalunya de l'Aeroport del Prat, ja que creiem que això és fonamental».

El president de la Generalitat va advertir, en aquest sentit, que «aquí no acaba res, en tot cas comença al setembre la concreció del Pla Director», i és en aquest pla on s'indicarà com té lloc l'ampliació, «i si és possible fer-la compatible amb l'estratègia ambiental de lluita contra el canvi climàtic i de preservació de la biodiversitat».

«Aquesta és la posició del Govern -va recalcar-, no hem acordat una mesura concreta d'ampliació, sinó únicament que es desbloquegi un determinat volum d'inversió, i a partir d'aquí ja es concretarà com ha de fer-se conjuntament amb totes les administracions afectades».

Sobre el fet que la CUP digués que si el Govern dona suport a l'ampliació podria dificultar que aquesta formació aprovi els Pressupostos de la Generalitat, Pere Aragonès va recordar que uns pressupostos «són importants per escometre les transformacions en matèria econòmica, social, ambiental i democràtica» que es contemplen en l’acord d’investidura.

«Estic convençut -va indicar- que, una vegada entrem a negociar el projecte de Pressupostos, podrem aprofundir en les diverses partides i aconseguirem un ampli consens».

«Espero -va afegir- que totes les forces polítiques, i especialment les que van donar suport a la meva investidura, estaran a l'altura, amb una màxima autoexigència perquè siguin uns bons Pressupostos per a la majoria de ciutadans de Catalunya».

Segons el president de la Generalitat, «l’objectiu no és pressionar una determina força perquè s'impliqui en els Pressupostos, sinó que és que aquests últims siguin els millors que pot tenir una ciutadania que els necessita per superar la crisi de la COVID-19 i avançar en la lluita contra les desigualtats».

Avís a CUP i Junts

Aragonès també va afirmar ahir sobre les reticències de JxCat i la CUP pel que fa a la taula de diàleg, que «cap independentista hauria de dimitir d’anar a defensar el dret d’autodeterminació on sigui, i especialment davant l’Estat».

Aragonès es va referir així a la propera reunió de la taula de diàleg entre el Govern o la Generalitat prevista per a la setmana del 13 de setembre.

«Tenim una gran oportunitat -ha afirmat-, i és que allò que hem defensat a les institucions, i en tantes mobilitzacions com la de l'1-O, ho puguem defensar també en altres llocs i especialment davant l'Estat, en una negociació que sabem que no serà fàcil, però a la que hem d'anar amb tota la força». El president de la Generalitat va dir que pensa bolcar-se en aquesta negociació, per la qual cosa va confirmar que assistirà a la reunió i que presidirà la part catalana, i que desitja acudir a la trobada «amb la màxima implicació de tota la societat catalana».