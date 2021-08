Els Mossos han localitzat els cadàvers d’una parella d’ancians, sense signes aparents de violència, en el seu pis de Balaguer (Lleida), que no tenia ni les portes ni les finestres forçades. Segons han informat a Efe fonts policials, el veí va alertar ahir a la tarda que es desprenia una forta olor del pis de la parella d’ancians, un home de 83 anys d’edat i una dona de 78, per la qual cosa una patrulla va acudir al lloc. En arribar al domicili, situat en la plaça de Pau Casals de Balaguer, els Mossos van localitzar en el dormitori els dos cadàvers, que no presentaven signes de violència. A més, ni les portes ni les finestres de l’habitatge havien estat forçades ni els agents van detectar cap indici que les pertinences de la parella estiguessin revoltes. La policia catalana ha obert una recerca i està a l’espera que l’autòpsia determini en els pròxims dies les causes de la defunció dels dos ancians, que tot apunta al fet que portaven ja diversos dies morts quan es van localitzar els cadàvers.