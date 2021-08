Pasqual Maragall banyant-se en bòxers al mar Mort, Jordi Pujol pronosticant en privat que la victòria d’Artur Mas de 2003 no el portaria a la presidència, Carles Puigdemont gravant un missatge institucional per si era detingut. I, recentment, el rei Felip VI mirant el nou inquilí del Palau, Pere Aragonès, amb cara d’interrogant. Tots aquests moments no es perdran en el temps, com llàgrimes en la pluja. Estan a la retina, el record i el disc dur de l’arxiu de Jordi Bedmar i Rubén Moreno, els dos fotògrafs de la presidència de la Generalitat que porten més de 20 anys retratant i per tant seguint el dia a dia a tots els presidents de Catalunya des de Pujol.

Bedmar és autor, entre moltes, d’una instantània de gran transcendència: la mirada de de reüll del Rei al president Quim Torra en un sopar del Mobile l’any passat. La va penjar a les xarxes, on va estar 15 minuts, i la va esborrar. Guarda en el seu arxiu la mateixa escena un any després, entre Felip VI i el nou president. Aquesta vegada la mirada del Monarca és més aviat de dubte, segons explica el jove i al mateix temps veterà fotògraf. La foto està arxivada.

Moreno va prendre imatges del missatge institucional de Puigdemont per si el detenia la Guàrdia Civil després de l’1-O. «Vaig fer quatre fotos i em van treure, un cop començava el discurs, i vaig pensar ‘què estrany, per què em treuen?’. Després amb el temps entens que es vivia un moment molt dur. Ell estava pausat, però la processó anava per dins», explica.

Al Palau i fora del Palau, el dia a dia dels fotògrafs està ple de rutines, però també atresora un material preciós que està a l’arxiu oficial. Els caps i les caps de premsa de tots els presidents han optat per la prudència, o directament l’autocensura, a l’hora d’exhibir fotos no amables. «El primer i bàsic que se’ns demana és moltíssima discreció», descriu Bedmar. Un exemple: la famosa imatge de Maragall col·locant-li una corona d’espines al seu llavors vicepresident, Josep-Lluís Carod-Rovira, a Jerusalem, la tenia per descomptat Bedmar. Però no la va divulgar.

Va ser una agència internacional la que la va distribuir i automàticament es va convertir en una gran polèmica. «Li vaig dir a Norma (de la Funte, cap de premsa) amb aquesta foto què farem ?, perquè és molt xula’. I em va dir ‘no, no, això no’», recorda. El que no se sap és que Maragall també li va posar la corona al conseller Antoni Castells, que va imitar en el gest Jesucrist de genolls. «Tinc la foto i és espectacular», recorda rient. Una altra imatge que ningú veurà. De moment.

Què passa quan aquesta discreció xoca amb l’instint periodístic dels fotògrafs? Bedmar va fotografiar com Joan Gaspart servia el sopar a l’aleshores cap d’Estat Joan Carles I, perquè la seva empresa de càtering era la que s’encarregava de l’àpat: «Em va sortir l’instint, vaig disparar i es se’m van llançar els escortes a sobre, ha, ha, ha! Has de capar l’instint ». «Fas la foto i es queda a l’arxiu», assumeix Moreno. «No són imatges greus, fins i tot moltes humanitzen el polític, però com hi ha aquesta por a fer el ridícul, que tenen tots els polítics en general, es decideix no fer-la pública», diu Bedmar.

La Casa del Rei

Capítol a part mereix la Casa de Rei. Bedmar i Moreno recorden cops de colze i manotades de policies quan no es vol que es dispari, com quan Torra va regalar un llibre del fotoperiodista Jordi Borràs a Felip VI a Tarragona. També rememora que no li van deixar fer fotos en l’homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, a la plaça de Catalunya. «No tenen manies. Els que tapen són policies, van a totes», afegeix Bedmar.

El més presumit, Artur Mas. El més fàcil per treballar, també ho tenen clar: José Montilla. «Sempre tenia la mateixa cara, el deixaves cinc minuts i tornaves i encara hi era, era disciplinat... La foto bona era quan assenyalava alguna cosa, quan es reia no era bona perquè se li feien molt petits els ulls», recorda Bedmar. L’antítesi van ser Maragall i Pujol.

Al mar Mort, recorda Bedmar, Pujol va tocar un moment l’aigua salada. A l’any següent, en el marc de fòrum de Davos, va arribar Maragall i es va començar a despullar. «’Jordi, t’animes o què?’, Em va dir. I jo: ‘I tant!’. I jo em quedo en slips, ell es queda a bòxers i cap a dins; tinc una foto allà dels dos surant amb una llanxa darrere de soldats. Amb el cel vermellós, a la tarda», explica.

Durant el període d’intervenció de la Generalitat en aplicació de l’article 155 de la Constitució, els fotògrafs van passar el temps arxivant fotografies en un Palau en un silenci absolut, només trencat pel carret de les dones de la neteja. A l’octubre de 2017 recorden l’helicòpter sobrevolant el palau. I de les desenes de reunions al recinte no van fer fotos. Moreno va anar a Madrid, a la presó d’Estremera. Es va quedar al pàrquing. «Dos dies abans estàvem aquí al Palau parlant amb Romeva en un banc del Palau», recorda, impressionat. Tos dos estan acostumats a ser sords quan fotografien converses entre polítics.