Tots per a un, i un per a tots. La frase dels tres mosqueters serveix per explicar el model escandinau per atendre els nens que han estat víctimes d’abusos sexuals. Tots els professionals implicats (mestres, sanitaris, jutges i treballadors socials) treballen en un únic espai i la víctima només ha d’explicar els abusos una vegada, a un únic professional que s’encarrega exclusivament del seu desenvolupament i recuperació. Aquest model, respectat internacionalment, fa un any que s’aplica a les comarques de Tarragona. Des de llavors, la regió ha triplicat la detecció de menors víctimes d’abusos sexuals respecte la mitjana catalana. Els professionals assumeixen que, fins aleshores, no es volia detectar els abusos perquè no hi havia manera de curar les ferides.

En realitat és un espai provisional, però no ho sembla. En un parell d’habitacions de la infermeria del Complex Educatiu de Tarragona s’ha instal·lat una cuina, un despatx, una petita infermeria i un parell de sales amb joguines, peluixos, sofàs, balancins i llibres infantils. «És important crear un espai on els nens es sentin còmodes, segurs, on puguem prendre un cafè amb les famílies», explica la coordinadora de la Casa dels Nens o Barnahus (el seu nom en suec) i psicòloga Raquel Vila.

Des de mitjans de 2020, quan es va posar en marxa aquesta prova, 208 menors de 18 anys han estat atesos a l’espai. «La taxa de maltractament sexual infantil a Catalunya és de 1,5; a Tarragona és de 4,5. El triple», explica Esther Cabanes, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. No és que a Tarragona hi hagi més agressors sexuals, és que ara es busquen i detecten.

«El maltractament en la infància sempre ha estat un tema tabú, però el que també ens passava és que no volíem trobar casos», explica Vila. Per què? «En part perquè els professionals que treballen amb nens no estan formats per poder-los detectar, però, sobretot, perquè és un problema molt gros i les conseqüències són terribles. Si passa dins d’una família, aquesta es trenca; i, a més, els nens pateixen moltíssim durant tot el procés», prossegueix Vila. «A Tarragona, quan detectàvem un cas, el menor havia de denunciar-ho a la comissària, anar a un hospital on se li analitzaven els genitals, després havia de declarar davant del jutge i anar a judici... Per a la recuperació psicològica només els casos més greus podien anar a un servei especialitzat a Barcelona. Era impossible sortir de tot això sencer», afegeix.

El canvi és substancial. Amb la Barnahus, els professors, els serveis socials, els pediatres i psicòlegs, els Mossos, els jutges i fiscals han estat formats sobre maltractament sexual infantil i les seves seqüeles. «Una psicòloga d’un CSMIJ de Salou em va dir que ara a tots els nens els pregunta si han patit abusos sexuals. És una pregunta que abans mai es feia i es necessària». Aquesta psicòloga ha derivat un bon grapat de casos. Un, per exemple, va ocórrer en una escola i «com tenim línia directa amb Educació, el professor va ser cessat immediatament», explica Vila. Encara que en el 53% de casos dels abusos els fa un familiar directe.

El segon canvi està en l’atenció. «Quan els Mossos, les escoles o els serveis socials troben un cas, no han de preguntar res, així evitem la revictimització. Els rebem aquí, mai els jutgem i des del primer moment comencem el tractament per a la recuperació i, evidentment, perquè l’agressor deixi d’actuar». Els forenses també es traslladen a l’espai i els fan les anàlisis corporals necessàries en una sala amb intimitat i amb el temps i pauses necessàries.

Seu judicial

La Barnahus també és seu judicial. Aquí, i només aquí, els nens expliquen els abusos. I ho fan en una sala interrogats pel professional que els ha acompanyat des del primer minut. «És molt important que se sentin còmodes i estiguin tranquils, són relats molt durs per a ells», assumeix Vila. Les declaracions es graven i el jutge, el fiscal i els advocats segueixen l’interrogatori en directe per videotrucada. I l’essencial és que aquests enregistraments serveixen com a proves preconstituïdes: els nens no hauran d’acudir a judici ni repetir el seu trauma davant desconeguts.

«La veritat és que la reparació de l’abús és molt més ràpida», explica Vila. Comparat amb el model Barnahus, la Generalitat és conscient que el tracte que dóna als menors víctimes d’abusos sexuals no és el que hauria de ser. I per això vol implementar el model escandinau a tot el territori. Quan? «És una cosa que ha d’anunciar la consellera», respon Cabanes.