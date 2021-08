El portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, va destacar que «no és necessàriament una bona notícia» que s’executin els traspassos a la Generalitat impulsats per la Comissió Bilateral, donat el «context de deslleialtat institucional» del Govern que presideix Pere Aragonès.

Martín Blanco va assenyalar que en el passat la Generalitat «ha demostrat sovint que gestiona pitjor» les competències que l’Estat i es va manifestar en concret contra el traspàs que pretén el Govern dels exàmens MIR dels metges.

Per a Martín Blanco, en un context de «lleialtat institucional» del Govern cap a la Constitució i l’Estatut d’Autonomia «seria diferent», però no sent així no és «ni positiu per a Espanya ni per a Catalunya l’actitud concessiva» del Govern de Pedro Sánchez.

Segons el seu parer, «hi ha moltes competències exclusives de la Generalitat que no s’han gestionat precisament de forma modèlica, com es va veure amb les residències de gent gran i la pandèmia».

«El prejudici que sempre es governarà millor des de la Generalitat que des del Govern central és absolutament equívoc», va argumentar Martín Blanco.