L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va anunciar ahir al matí que reorganitzarà les funcions de l’alcaldia els propers mesos per poder acompanyar el seu fill gran en la lluita contra la leucèmia. «Avui la meva prioritat absoluta és que el meu fill es curi», va assegurar en una piulada. Ballart va demanar disculpes si els propers mesos no pot atendre ni respondre com ho ha «intentat fer sempre» i reconeix que, com que tot ha anat molt ràpid, ha de reorganitzar-se la vida i l’ajuntament. «L’ingrés serà llarg i jo estaré al seu costat», va insistir.

Segons l’alcalde, la malaltia del seu fill ha arribat de manera «inesperada, ràpida i molt agressiva» però es mostra esperançat perquè està «en bones mans i anirà bé». El camí, afirma, els han advertit que serà «llarg i molt dur». El batlle va agrair la «humanitat» de tots els professionals de l’Hospital Sant Joan de Déu.

«Tots i totes temem que la paraula càncer pugui entrar a les nostres vides. He estat al costat de molts famílies, nenes i nens que han lluitat i lluiten contra aquesta merda», va reblar.

Després de donar a conèixer la notícia, el batlle va rebre nombroses mostres de suport a les xarxes socials. Una de les primeres va ser la de la seva formació, Tot per Terrassa. «Estarem al vostre costat a cada pas», van piular. També del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que li va desitjar «molts ànims i molta força, una abraçada gegantina».

Carles Puigdemont li va desitjar ànims «en aquesta etapa de lluita dolorosa per la vida i la salut del vostre fill. Tota l’esperança i desig que acabi bé», va piular. Per la seva part, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, li va mostrar «tot el suport, els ànims i la força per emprendre aquesta batalla».

També li van voler desitjar «força» la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; el portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián; el president del PDeCAT, David Bonvehí; i el pres indultat Jordi Turull.

S’hi van afegir els seus companys al consistori, com la regidora republicana Ona Martínez i Montse Trullàs, de Junts per Terrassa. També altres representants locals de municipis com Sabadell, Sant Cugat Barcelona o Granollers. Neus Munté (Junts) des de Barcelona li va enviar «tota l’energia, suport i afecte per a vosaltres, alcalde!».

Des d’altres sectors, com el de la cultura, el batlle també va rebre mostres de suport. Un dels primers va ser el músic Miki Núñez, que li va desitjar «molta força», o Cesk Freixas, que li va enviar «una forta abraçada i tots els ànims».